Алиев – может, Токаев – нет: на белорусском телевидении сравнили лидеров СНГ с Александром Лукашенко

Ядерное оружие всегда считалось оружием сдерживания. То есть военные доктрины исходили из того, что на ядерную державу никто не будет нападать, потому что получит такой же удар в ответ. А значит, ядерная война не имеет смысла, поскольку в ней не может быть победителей: ты ударил, по тебе ударили – ущерб непоправим для обеих сторон.

Знаменитый ученый Альберт Эйнштейн, рассуждая об опасности ядерного оружия, в свое время сказал: «Я не знаю, каким оружием будут воевать в третью мировую войну, но четвертая — будет вестись палками и камнями». Иными словами, если до такого дойдет, то человечеству придется начинать цивилизацию с нуля. Если вообще сможет возродиться…

Правительство Китая, на который мы теперь стараемся равняться, еще в 1964 году заявило, что КНР никогда, ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах не применит ядерное оружие первой. Впоследствии Китай принял на себя дополнительное обязательство — не использовать и не угрожать применением ядерного оружия против неядерной страны или безъядерной зоны. И неизменно повторяет, что стоит на этих принципах.

Но Беларусь ведь не Китай. Мы о-го-го какой мировой игрок!

Сначала говорилось, что тактическое ядерное оружие, которое то ли уже поставлено, то ли еще будет поставлено в Беларусь, остается российским и под контролем РФ. Но вот уже не Владимир Путин, а Александр Лукашенко рассказывает, в каком случае может его применить: «Только одна причина — агрессия против нашей Беларуси».

Как бы, все правильно и справедливо. Но получается, что ему не важно, по ком бить — по ядерной державе или по неядерной.

Пропагандисты пошли еще дальше. Игорь Тур в авторском проекте «Пропаганда» на ОНТ прямо заявил, что политическая воля лидера в этом смысле тоже является оружием, защищающим государство от внешней агрессии. И в доказательство смоделировал такую ситуацию: войска НАТО заходят на территорию какой-то страны и остановит их только ядерный удар в тылу. «Кто из лидеров СНГ способен без колебаний принять такое решение?» — задал вопрос Игорь Тур. И сам же ответил.

По его мнению, Ильхам Алиев (Азербайджан) – точно может. Никол Пашинян (Армения) – «не может, более того, не имеет для этого полноты полномочий». Александр Лукашенко (Беларусь) — точно может. Касым-Жомарт Токаев (Казахстан) – «не может, не хочет, более того, его теоретическое решение будет оспариваться иными политическими силами Астаны». Садыр Жапаров (Кыргызстан) – не может. «В Молдове отсутствует власть как таковая, принимать такие решения некому», — считает Тур. Владимир Путин (Россия) – «точно может и готов, но у Кремля башен много». Эмомали Рахмон (Таджикистан) – может. Туркменистан, Бердымухамедов, — «скорее может, чем нет». Шавкат Мирзиёев (Узбекистан) – «скорее не может».

Зеленский, как считает Тур, «выполнит любой внешний приказ». Макрон, Сунак, Шольц и прочие – не могут принять такие решения односторонне. А вот Анджей Дуда (Польша) – может, уверен Тур.

Можно спорить, кому тут адресованы комплименты, а кому – хула. Но, обратите внимание, про Си Цзиньпина не сказано ничего. А ведь лидер Китая категорически не может первым применить ядерное оружие, и КНР неизменно настаивает, что ответственным политикам непозволительно даже озвучивать такие угрозы, тем более — в отношении неядерных государств.

По логике Тура получается, что Си Цзиньпин – слабый политик, у которого недостаточно власти, у которого недостаточно воли.

Но не так все в этом мире просто.

Отказавшись от подобных угроз, взяв на себя обязательства по неприменению ядерного оружия первым, Китай смог наладить сотрудничество с Западом (и в первую очередь – с США), смог выйти в мировые лидеры, смог стать одной из самых влиятельных держав мира, смог вытащить из нищеты миллиард своих граждан, смог не воевать и соперничать, а договариваться и сотрудничать.

А Россия с сильным Владимиром Путиным, отважно готовым воевать, смогла?..

То-то!

… И еще один важный нюанс – кому Беларусь гипотетически может угрожать ядерным оружием? Польше, Украине?… Но давайте не будем забывать, что за Польшей стоит блок НАТО. И можно спорить только о том, за сколько часов или все-таки дней, будет уничтожена белорусская армия, надумай мы атаковать Варшаву ядерными ракетами.

А что касается Украины, то премьер-министр Японии Фумио Кисида недавно напомнил особо горячим деятелям, что между Украиной и Китаем еще в 2013 году были заключены договоренности о том, что «в условиях, если Украина станет жертвой агрессии с применением ядерного оружия или угрозы осуществления такой агрессии, Китай подтверждает предоставление Украине соответствующих гарантий безопасности».

Так что со своими угрозами как бы нам еще и Китай не заиметь в качестве недоброжелателя.