Алексей Шпилевский: «Я стоял за барной стойкой и разливал пиво»

Белорусский тренер Алексей Шпилевский, ставший звездой на Кипре, мечтает о большем. Об этом он рассказал в интервью «РБ Спорт».

— Каких-то два года тому назад «Арис» возвращался в элиту кипрского футбола из дивизиона ниже. Интересно, как скоро владелец клуба впервые заявил о претензиях на чемпионство?

— Цель подразумевалась, но громогласного объявления не было. Мы мечтали об этом чемпионстве. И в то же время делали ради его достижения все, что в наших силах. В первой кипрской шестерке сплошные гранды. С ними очень нелегко, никаких гарантий. Однако все получилось. Мы – чемпионы! И мы счастливы!

— Если вкратце, в чем залог успеха?

— Если говорить о работе на поле, то это формулируется так. Во всех фазах игры мы должны быть вместе. Активность во всех пяти фазах футбола. Динамичные и быстро восстанавливающиеся игроки. Мы принимаем и понимаем только интенсивный футбол. Когда говорят о прессинге, для меня это начало контратаки. Не люблю слово «встречаем». Встречают девушку с цветами на перроне. Мы всегда атакуем. И с отбором мяча, в динамике, просто должны продолжить атаку. Во всех фазах должна быть активность. Мы так требуем.

Мы верим друг в друга. Да, можем проиграть, но если всегда верим в наши цели, то шанс на победу повышается. И, конечно, залог успеха — это успешная работа клуба по всем направлениям.

— Даже в формулировках столько экспрессии! До вашего назначения команда играла в классический кипрский футбол, при этом схема была скорее оборонительной. Как удалось резко изменить игровую философию и набрать подходящих футболистов?

— У владельца было четкое представление о том, как должна выглядеть игра «Ариса». Мы говорили о футболе еще в те времена, когда я работал в «Кайрате». Представления совпали. Однако на предложение возглавить команду во втором дивизионе ответить согласием не мог. При всем уважении. Сейчас же мы вместе осуществляем план развития «Ариса», к которому пришли вместе. И в котором особое место занимают еврокубки. Хочется пошуметь в Европе. Будем стремиться. Мы тут все упрямые.

— Какой он, кипрский футбол? И в чем принципиальные отличия «Ариса»?

— На Кипре целый ряд клубов с традициями и еврокубковым опытом. Культура здешнего футбола такова, что команды больше ориентируются на владение мячом, на контроль. Опытные игроки в почете. Поэтому, когда я наметил, что мы должны действовать иначе, в более динамичной манере, почувствовал определенное сопротивление со стороны киприотов. Пришлось использовать дар убеждения: друзья, это мой стиль, и если я во что-то верю, то не отступаю. Свой футбол я исповедую уже 16-й год. С первого дня практики знаю, как он должен выглядеть!

Хотел бы отметить скаутинговую систему «Ариса». Нам удается делать правильный выбор. Для меня очень важно распознать менталитет футболиста, попавшего в сферу интересов клуба. Мне виден его характер с трибуны – допустим, как наш кандидат реагирует на неудачное действие партнера и потерю мяча. Футболист, которого мы приглашаем, должен уметь страдать за партнера. А если не побежал, не вступился за своего товарища, устал, обмяк – тогда понятно, не наш вариант. И личное общение тоже важно. Стараюсь пообщаться с футболистом на этапе изучения его кандидатуры.

— В «Арисе» собрались разноплановые ребята. Вратарь Вана – скала. Сзоке – боец. Кокорин – креативщик. Гомис, Бабика, Маямбелла — атлеты. Как сплетали их?

— Мне кажется, нам удалось создать атмосферу, в которой нет зависти. Абсолютно нет. Все хотят играть, но у нас на скамейке здоровая энергетика. Они не желают неудачи тем, кто на поле. Если я повышаю голос, то это означает, что надо сосредоточиться, а не по каким-то личным моментам. Где-то я для футболистов не только тренер, но друг и отец. Сейчас я могу уверенно говорить о том, что получилось создать такую атмосферу.

— Кокорин во время одного из матчей эмоционально обратился к фанатам «Ариса»: смотрите, соперники громко распевают песни, а вы им уступаете. В команде придают большое значение поддержке и громкости песнопений?

— Для меня как для тренера это инструмент. Поэтому мы подстегиваем самих себя и трибуны. Болеть можно по-разному. Иногда это метод воздействия на соперника. Взять нашего конкурента, АПОЭЛ. Мы к ним приезжаем, на трибунах стоит страшный ор, они нас просто морально уничтожают, давят на меня, на футболистов. Это что-то материальное, и это надо выдержать.

Для «Ариса» этот титул — первый за 93 года. В прошлые времена команда неоднократно вылетала во второй дивизион. И с годами «Арис» терял болельщиков. Сейчас же клуб проводит грандиозную работу по привлечению аудитории, в том числе русскоязычной. Наших на трибунах уже много, растем.

— Как вам пришлись акции «Ариса» с участием команды?

— Я всегда за! На одной из таких акций я стоял за барной стойкой и разливал пиво. Ко мне выстроилась целая очередь болельщиков. Считаю, команда должна быть открытой и по максимуму развлекать болельщиков. «Арис» на Кипре — лучший по этому направлению, у нас лучший маркетинг.

— Вы — самый недисциплинированный в «Арисе», если взять статистику: карточки красные, желтые — за споры с арбитрами…

— Сейчас с этим получше. И с трактовками, и с контактом с бригадой на поле. А поначалу… Арбитр достает карточку и говорит мне: «Добро пожаловать на Кипр». С таким подтекстом: что я, молодой и возомнивший о себе, откуда-то приехал и сколько здесь таких «заезжих» перебывало. Было досадно из-за несправедливости.

Местные арбитры к нашему футболу поначалу не могли адаптироваться. Банально сбивали нам ритм игры. Не ценили эту динамичную манеру. Игровое время на Кипре зачастую растворяется в паузах, дискуссиях, лежании травмированных на газоне. А если по-нашему рассуждать, то надо бежать, а не на газоне разлеживаться. Да, я выражал несогласие с трактовкой эпизодов, возмущался. Но сейчас молодые судьи приняли наш европейский стиль, да и взаимоуважения стало побольше. «Арис» это заслужил своей игрой. Мы уже иначе общаемся с арбитрами, они выслушивают, появился разумный диалог. Да и я со временем осознал, что иногда лучше прикусить язык. Команда не должна страдать из-за тренера.

— Какие средства связи использовали во время дисквалификаций?

— У нас есть рации, планшеты, активно это используем с ассистентами. Находясь на трибуне, по ноутбуку отправлял указания. В перерыве меня подключали на связь с раздевалкой.

— Вы — белорусский тренер, очевидно, знаете конъюнктуру. После одного из проигранных матчей капитан сборной Беларуси и полузащитник «Ариса» Евгений Яблонский публично принес извинения за поражение. Что за мода извиняться за поражения, разве команда что-то нарушила или саботировала?

— Знаю, что ребята не просто переживали, а почувствовали вину перед болельщиками. Ответственность несет вся команда, а Женя ее капитан. Он такой прямой человек — что думает, то и говорит.

— Как получилось, что белорус не всегда проходит в состав у белоруса?

— Чистая конкуренция, вот и все. Женя внес огромный вклад в чемпионство, хотя играл не всегда. Мы знаем его способности, то же касается и конкурентов по позиции. В команде должно быть 20 с лишним мотивированных и ко всему готовых футболистов.

— Самый желанный кандидат из белорусского футбола, молодой Артем Шуманский, отказал российским клубам и отправился на Кипр. Как уговорили его на переход из БАТЭ?

— Мы убедили Артема в том, что в «Арисе» будет развитие. И что его качества будут востребованы. Артем не поехал в российский топ-клуб, где вырисовывались идеальные финансовые условия. Он выбрал более сложный путь. Нам будет интересно поработать вместе. Скажем, надо добавлять в физических кондициях. В то же время феноменальные качества Артема — завершение атак с обеих ног, зрелость и понимание игровой ситуации. К сожалению, он сыграл лишь один официальный матч, в последнем туре. Ранее получил травму, восстанавливался.

— Клубный футбол — что в Беларуси, что в России — деградирует. Топовые клубы РПЛ все же были заточены под еврокубки, а теперь этого нет. И уходят прежняя мотивация, качество. Как тут быть?

— Реагировать на изменения. Уехали легионеры, значит, для всех местных ребят появляется больше шансов. Им-то это точно должно пойти на пользу. Пришло время выстроить футбольное хозяйство. Потенциал есть, дети любят футбол. И федерации обязаны задумываться о том, как обучать детей и тренерские кадры. Как развивать детско-юношеское направление по регионам, когда собирают лучших — по примеру немецких программ. Я бы предложил немецкий путь времен Маттиаса Заммера, когда он возглавлял федерацию футбола Германии. Он успешно реформировал структуру детско-юношеского футбола.

— На одном из гостевых матчей «Ариса» болельщики заметили на фан-секторе одиноко сидящего в дождевике бывшего главного тренера «Локо» Маркуса Гисдоля. Вы знали о его визите?

— Они с агентом приехали посмотреть матчи кипрского чемпионата, возможно, находились в поисках работы. Агент попросил у меня билеты – клуб сделал. Но на гостевые матчи у нас есть билеты только на фанатку, за ворота. Русские болельщики «Ариса» на трибуне узнали Гисдоля.

Мы давно знакомы. Я же играл у Гисдоля, лет 18 мне было. Он только начинал тренерскую карьеру. Ничего плохого о нем не скажу. И Коммплера я знаю по «Ред Буллу», он был очень хорошим футболистом.

— Ваша цель — работать в европейской топ-лиге?

— Да, в Англии или Германии. Я стремлюсь к этому, буду делать все возможное. Но сейчас мне важно двигаться вперед со своей командой. «Век живи – век учись» — великие слова. Я хочу еще учиться, достигать, стажироваться, развиваться.

(Опубликовано с сокращениями).