Александра Саснович стартовала с победы на турнире с призовым фондом 7,6 миллиона долларов

После матча проигравшая украинская соперница отказалась пожать руку белоруской теннисистке.

Старт на турнире в Мадриде начался для белорусских теннисистов по-разному. Например, из белорусов участие в мужском одиночном разряде принимал только Илья Ивашко, и он проиграл уже в первом раунде испанцу Альберто Рамосу — 6:4, 6:7, 2:6.

А вот Александра Саснович в первом круге победила украинку Элину Свитолину — 6:4, 7:5.

Надо отметить, что после игры украинская теннисистка отказалась пожать руку белоруске и даже не подошла к сетке. Сразу после решающего проигранного очка украинка направилась к судье на вышке, пожала ему руку, после чего отправилась к своей скамейке.

После игры Александра тактично обошла этот инцидент: «Это был очень трудный матч, всегда тяжело играть против Элины. Все наши матчи были очень сложными. Я довольна тем, как на протяжении всего матча держала концентрацию, боролась до конца и победила. Я довольна.

Мне нравится этот турнир. Корт великолепный, люди замечательные, очень добрые. Знают, когда нужно хлопать. Сегодня они поддерживали Элину, но это окей. Спасибо тем, кто поддерживал меня…»

Следующей соперницей Александры Саснович будет Мария Боузкова из Чехии.

Сегодня вечером на этом турнире стартует и первая ракетка Беларуси Арина Соболенко, которая будет соперничать с представительницей Румынии Сораной Кирстей.