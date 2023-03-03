Александра Ярошука перевели в Могилев

Письма, которые отправляют на имя бывшего профсоюзного лидера Александра Ярошука по адресу СИЗО №1 на улице Володарского, возвращаются отправителям с перечеркнутым адресом СИЗО и пометкой о том, что его перевели в «Т-4, Могилев».

Известно, что Александр Ярошук часто пишет жене, всячески старается поддерживать ее и сыновей.

Как уже сообщала «Народная Воля», близкие Александра Ярошука категорически отказываются от любого общения с прессой практически с того момента, как он оказался за решеткой. Они боятся, что любое их слово негативно отразится на Александре Ильиче, что ему могут создать дополнительные трудности в местах лишения свободы. Возможно, поэтому не афишировали они и перевод Ярошука из следственного изолятора в Минске в могилевскую тюрьму.

Хотя сам Ярошук был весьма открытым человеком и никогда не отказывался общения с журналистами, отвечал на любые, даже порой неприятные вопросы.

Напомним, что Александра Ярошука по решению суда отправили в колонию общего режима на 4 года.

Как сообщала «Народная Воля», Александра Ярошука обвинили в призывах к мерам ограничительного характера (санкциям), а также иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. Ярошук, как и другие фигуранты этого громкого уголовного дела, в полной мере признал свою вину.

«Раскаиваюсь глубоко и искренне… — сказал он в суде. — Из всего случившегося мною извлечены надлежащие выводы. Я могу заверить, что всегда буду следовать букве закона. (…) Принимая во внимание мой возраст и здоровье, прошу назначить мне наказание, не связанное с лишением свободы.

Характер моего заболевания не совместим с условиями содержания с следственном изоляторе. Я нахожусь в постоянном стрессе, нервном напряжении, у меня хроническая бессонница. Скажу прямо: в заключении я поставлен на грань выживания. И это не просто красивые слова. Лишение свободы может для меня закончиться потерей интеллекта. Или суицид может быть. Прошу суд назначить мне наказание, не связанное с лишением свободы…»

До вступления приговора в законную силу Александр Ярошук будет находится в могилевском изоляторе, а потом, судя по всему, его переведут в могилевскую исправительную колонию.

По нашей информации, в Могилеве находится и другой фигурант уголовного дела Ярошука — его заместитель Сергей Антусевич.

Как стало известно «Народной Воле», 24 марта в Верховном суде состоится рассмотрение апелляционной жалобы по делу Ярошука и других фигурантов его дела.

Марина ВИШНЕВСКАЯ.