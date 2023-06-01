Александр Солодуха подтвердил, что заработал миллион долларов

Соответствующий вопрос был задан певцу в эфире программы «100 вопросов взрослому» на БТ. В этой программе вопросы известным людям задают подростки.

«Я знаю ваш хит «Здравствуй, чужая милая». Правда ли, что с этой песней вы заработали один миллион долларов?» — задал певцу вопрос юный поклонник его таланта по имени Федор.

— Да, правда, — ответил Солодуха.

— А на что вы его потратили? — поинтересовался Федор.

— На жизнь, — пояснил Солодуха.

Интересно, что прежде чем заработать заветный миллион долларов, певец опустился на самое дно. Он признался, что в свое время имел очень серьезные проблемы с алкоголем.

«Очень серьезные проблемы! — признал Солодуха. — Я трижды прощался с жизнью. И когда я уже прощался с жизнью, какой-то голос сверху мне сказал: «Ты не имеешь права уйти на тот свет, ты обязан поднять сыновей». И это мне помогло. С 1 августа 1994 года по 2003 год – ни грамма, ничего. А с 2003-го позволяю себе белое и красное сухое вино, шампанское и пиво на отдыхе. Крепкие напитки — исключено».