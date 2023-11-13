Александр Овечкин готовится к громкому рекорду в мировом спорте

Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион, выразил свои мысли относительно гонки Александра Овечкина, нападающего «Вашингтон Кэпиталз», за рекорд по голам в НХЛ, принадлежащий Уэйну Гретцки.

«Он движется к рекорду, который станет самым впечатляющим событием не только в мире хоккея, но и в мировом спорте. У него огромный опыт, и эта неудачная полоса пройдет, и он будет продолжать забивать, как и раньше», — прокомментировал Фетисов.

На текущий момент Овечкин имеет в своем активе 826 голов. Для превзойдения рекорда Гретцки (894) ему нужно забить еще 70 голов.

Ранее Павел Буре высказал мнение, что у Овечкина хорошие шансы обойти Гретцки в списке лучших бомбардиров НХЛ.