Александр Лукашенко попросил разъяснить ему международные стандарты выборов

«Нас все время обвиняют, что выборы прошли не на каких-то принципах ОБСЕ. А где эти принципы? Кто утверждал эти принципы? Где они? Нет. Есть правила, которые они установили и которые меняют под каждое государство и событие. Ну это что?..» — заявил он вчера, встречаясь с делегациями стран–участниц ОДКБ.

И, вы удивитесь, но Лукашенко прав и не прав одновременно, так как международные стандарты выборов разбросаны по большому числу документов. В частности:

– Всеобщая декларация прав человека 1948 года;

– Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года;

– Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года;

– Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ 1990 года;

– Декларация о критериях свободных и справедливых выборов 1994 года;

– Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах – участниках Содружества Независимых Государств 2002 года.

И, между прочим, написана не одна диссертация в попытках эти стандарты как-то систематизировать. А также сделано множество разъяснений. Например, «Свод рекомендуемых норм при проведении выборов», принятый в октябре 2002 года Европейской комиссией «За демократию через право» (Венецианской комиссией). Или опубликованный в октябре 2003 года отчет группы экспертов Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ) «Существующие обязательства по проведению демократических выборов в государствах – участниках ОБСЕ».

Нашим специалистам, возможно, более известна работа группы под руководством известного российского юриста Владимира Лысенко, которая создала Конвенцию о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах- участниках Содружества Независимых Государств — та самая, которая была подписана в октябре 2002 года в Кишиневе. Вот только кто ее подписал? Молдова, Армения, Россия, Таджикистан, Грузия, Кыргызстан и Украина.

Как выполняется этот документ и насколько он качественный – отдельный вопрос. Но Беларусь присоединилась к нему только через 11 лет, в 2013 году, увидев, что никаких особых обязательств он ни на кого не накладывает. Так что вопрос про международные стандарты выборов лукавый: не знаем или не хотим знать?