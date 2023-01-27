Молчаливые «хакеры» бесчинствовали 7 часов. Рыбки «активировали» сервис Nintendo eShop, прошли авторизацию, создали запрос на пополнение счета Switch с привязанной кредитки блогера, купили хозяину новый аватар и вдобавок переименовали его учетную запись на «ROWAWAWAWA¥»…

Высокие технологии без должного контроля могут приводить как к курьезам, так и проблемам, в чем сотни зрителей YouTube-канала «Mutekimaru Channel» убедились в прямом эфире.

Этот японский блогер собрал нехитрое устройство из видеокамеры и сетки с символами, вдоль которых плавали его аквариумные рыбки. Система на базе игрового контроллера интерпретировала перемещения рыбок как ввод команд, что позволяло с их помощью «проходить» разные игры. Процесс странный, но зрителям нравилось, пишет Техкульт.

Минус задумки в том, что из-за хаотичности своего поведения рыбкам надо совершить очень много перемещений — например, на прохождение игры «Pokémon Sapphire» они потратили 3195 часов против в среднем 30 часов у людей. Поэтому блогер обычно запускал трансляцию и уходил по своим делам. Так было и в этот раз, но вскоре игра зависла и система переключилась в основное меню, но контроллер продолжал фиксировать перемещения рыбок.

Зрители увидели, как рыбки «активировали» сервис Nintendo eShop, прошли авторизацию, а потом создали запрос на пополнение счета Switch с привязанной кредитки блогера. Когда запрос успешно прошел, рыбки купили хозяину новый аватар, потом загрузили эмулятор N64 и вдобавок переименовали его учетную запись на «ROWAWAWAWA¥». Но и этого им было мало – рыбки написали электронное письмо от имени владельца в PayPal для подтверждения транзакций.

В сумме молчаливые «хакеры» бесчинствовали семь часов, к настоящему удивлению зрителей трансляции. Видео их приключений показалось убедительным техподдержке Nintendo и там вернули блогеру потраченные деньги, но не игровые баллы. В итоге, ущерб оказался невелик, но осмелится ли он теперь вновь оставить рыбок наедине с системой, которую оказалось так легко взломать?