Актрису Ольгу Ломоносову в Минске укусила пчела

Актриса рассказала, какие съемки считает самыми экстремальными.

— Смотря что считать экстримом, — сказала актриса, отвечая на вопрос «7 дней». — На днях снималась в Минске, и меня всю искусали комары, а в конце смены еще и пчела. На природе мы часто то мерзнем, то, наоборот, страдаем от жары. В павильоне вроде бы проблем не должно возникать. В фильме, где я играю летчицу, макет самолета стоял в павильоне. Но было лето, а мы снимали зимние сцены! Мой летный костюм весил килограммов десять: меховые штаны, тяжеленная кожаная куртка, шлем. Наденешь такой наряд, и через полчаса уже мокрая! А в 2010 году, когда под Москвой горели торфяники, я снималась в сериале «Дежурный ангел». На улице +40, а моя героиня в осенних туфлях, джинсах и кофточке — я просто умирала от жары…