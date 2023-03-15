Активизировались клещи

Покусали уже 7 человек, из них 5 — дети до 17 лет. И это только в Брестской области.

«После зимней спячки проснулись и активизировались многие виды животных, в том числе и иксодовые клещи, которые в Брестской области просыпаются раньше, чем в других регионах страны, — сообщает Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. — Это обусловлено происходящими климатическими изменениями в сторону потепления: в последние годы отмечаются теплые короткие зимы, что и способствует раннему наступлению клещевого сезона.

Количество пострадавших от укусов клещей в 2022 году незначительно увеличилось по сравнению с 2021 годом – на 4,7%. Так за период 2022 года в учреждения здравоохранения области по поводу укусов клещами обратилось 3382 человека, в том числе 1413 детей и подростков в возрасте до 17 лет (41,8%), в 2021 году — 3231 человек, из них 1338 — дети и подростки (41,4%).

Зараженность клещей, снятых с тела человека, возбудителем Лайм боррелиоза в 2022 году составила 35,4% (в 2021 году — 41,4%), возбудителем клещевого энцефалита – 0,6% (2021 год — 0,3%).

С целью снижения численности переносчиков клещевых инфекций и предупреждения распространения инфекционных заболеваний, передающихся при укусах клещами, в 2022 году проводились акарицидные обработки на территориях зон отдыха, летних оздоровительных лагерей, парков, скверов, лесопарковых территорий, агроусадеб и т.д. Обработанная площадь составила 240,26 га, в 2021 — 209,48 га.

В 2023 году в природных биотопах Брестской области активность клещей наблюдается с конца февраля.

В феврале зарегистрированы и первые обращения населения в организации здравоохранения по поводу укусов клещами: пострадало 7 человек, 5 из них – дети до 17 лет. Укусы произошли в Брестском (2), Кобринском (3), Пинском (1) и Каменецком (1) районах.

Больше всего клещей обитает в умеренно затененных и увлажненных лиственных и смешанных лесах, в молодых зарослях осинника, на вырубках, в малинниках, вдоль троп, дорог, там, где пасется скот. Они живут только в лесной подстилке, образованной опавшими листьями и травой, при благоприятных условиях температуры и влажности, необходимых для их развития. По весне клещи терпеливо караулят свою жертву, затаившись на травинках, сухостое, высоком кустарнике по краям опушек, вдоль дорог и лесных тропинок. Чаще всего они прикрепляются к одежде человека в лесу, когда он касается кустарников, травостоя или садиться на траву. С одежды и вещей переползают на тело человека даже спустя несколько дней. Могут попасть в жилище с букетами цветов, вениками, дровами, домашними животными.

Активность и численность клещей в природе зависит от климатических факторов, а количество укусов клещей зависит от посещаемости населением лесных лесопарковых зон в сезон активности клещей. Чтобы избежать укусов клещей при работе на дачных участках, выгуле собак, на пикниках и выездах на природу, прогулках в парках и скверах, жители региона должны повысить бдительность и обязательно соблюдать все меры предосторожности, уделяя особое внимание индивидуальной защите.

Как уберечься от клеща?

— следует одеваться так, чтобы максимально закрыть открытые участки тела, в одежду светлых тонов (чтобы легче заметить клеща), в качестве обуви лучше использовать резиновые сапоги или ботинки, а голову прикрывать косынкой, кепкой или капюшоном;

— для отпугивания клещей необходимо использовать репелленты, которые можно купить в аптеках или магазинах (использовать в соответствии с инструкцией);

— необходимо каждые 2 часа проводить само- и взаимоосмотры на наличие присосавшихся клещей;

— после посещения лесопарковых зон отдыха, дачных участков, обязательно осматривать одежду, шерсть домашних животных, проводить ревизию принесенных в дом из леса и дачных участков вещей (рюкзаки, рыболовные снасти, охотничье обмундирование, растения);

— во время прогулок с детьми в парках и скверах не оставлять коляски с детьми возле деревьев, кустов, в зарослях высокой травы, передвигаться по тротуарам и дорожкам;

— пикники и привалы на природе устраивать вдали от деревьев и кустарников, на солнечном и расчищенном от сухой травы и валежника месте;

— обработать территорию отдыха – протянуть полотно (желательно из фланели) по траве, это поможет собрать затаившихся клещей;

— во время прогулок идти по середине тропинки, не забираясь в заросли высокой травы и на территории с густым кустарником, чаще всего клещи прикрепляются к одежде человека, когда он касается кустарников, травостоя или садится на траву;

— чтобы обезопасить себя и своих близких от заражения клещевым энцефалитом с алиментарным путем заражения, козье молоко пить в кипяченом виде и для выпаса коз использовать только окультуренные пастбища;

— для снижения численности клещей требуется обеспечить благоустройство своих дачных участков, дворовых территорий, проводить уборку прошлогодней листвы, расчистку от бытового и растительного мусора, окультуривание кустарников, выкашивание травы, не допускать захламленности и свалок бытового мусора, уничтожать мышевидных грызунов.

Что делать, если клещ укусил?

— при обнаружении присосавшегося клеща необходимо незамедлительно обратиться в ближайшую организацию здравоохранения для его удаления (в центрах гигиены и эпидемиологии клещей не снимают!). Чем дольше он находится на теле, тем выше опасность заражения клещевыми инфекциями;

— можно самостоятельно удалить присосавшегося клеща ниткой, завязанной у хоботка, покачивая головку клеща со стороны в сторону, или пинцетом, повернув его вокруг своей оси, выдернуть. После удаления клеща необходимо вымыть руки с мылом, место укуса обработать спиртосодержащим средством;

— после удаления клеща обязательно обратиться к врачу-инфекционисту или участковому терапевту (педиатру), для назначения профилактического лечения и установления медицинского наблюдения.

Риск заболеваемости снижается в результате правильно оказанной первой помощи и вовремя начатого профилактического лечения.

Удаленного клеща, при желании, можно исследовать в Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. На платной основе проводятся исследования на наличие возбудителей клещевого энцефалита, болезни Лайма, анаплазмоза, эрлихиоза методом ПЦР.

Стоимость исследования для граждан Республики Беларусь – 40,10 рублей (при предоставлении паспорта).