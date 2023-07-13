Африканские страны платят за кредиты в восемь раз больше, чем богатые страны Европы

«Около 3,3 миллиарда человек – почти половина человечества – живут в странах, которые тратят больше средств на выплату процентов по долгам, чем на образование или здравоохранение, – сообщил глава ООН Антониу Гутерриш. – Но поскольку большая часть этой задолженности недопустимого уровня сосредоточена в бедных странах, считается, что они не представляют системного риска для мировой финансовой системы».

«Системный сбой»

Генеральный секретарь считает, что подобная позиция – это «мираж». 3,3 миллиарда человек, по его словам, это больше, чем системный риск – это «системный сбой».

Он предупредил, что даже если кажется, что на рынках эта ситуация отражается мало, страдают люди – ведь беднейшие страны зачастую вынуждены выбирать между обслуживанием своего долга и оказанием услуг населению.

Кроме того, у правительств этих стран совершенно не хватает средств для инвестиций в сферу развития или возобновляемые источники энергии.

Рекордный уровень задолженности

В 2022 году совокупный показатель задолженности стран мира достиг рекордных 92 триллионов долларов. На долю развивающихся стран приходится непропорционально большая часть этой суммы.

Растет также доля частных кредиторов, которые устанавливают заоблачные процентные ставки для многих развивающихся стран. В среднем африканские страны платят за кредитование в четыре раза больше, чем Соединенные Штаты, и в восемь раз больше, чем самые богатые европейские страны.

Международный валютный фонд сообщает, что 36 стран находятся в так называемом «долговом списке», куда включают страны, уже переживающие кризис или находящиеся на пороге такового. Еще шестнадцать государств платят непосильные процентные ставки частным кредиторам.

«В общей сложности 52 страны – почти 40 процентов развивающегося мира – испытывают серьезные проблемы с задолженностью», – сообщил глава ООН.

Неравенство

Он отметил, что подобная ситуация – один из результатов неравенства, встроенного в устаревшую глобальную финансовую систему, отражающую реалии колониальной эпохи.

Эта система, продолжил Гутерриш, оказалась не способна обеспечить социальную защиту и помочь всем странам справиться с сегодняшним каскадом непредвиденных потрясений, к которым привели пандемия, разрушительные последствия климатического кризиса и российское вторжение в Украину.

«Долг является важным финансовым инструментом, который может стимулировать развитие и позволяет правительствам защищать свое население и выделять на его нужды необходимые инвестиции, – напомнил глава ООН. – Но когда страны вынуждены брать кредиты, чтобы их экономика выжила, долг становится ловушкой, которая приводит к дальнейшему росту долга».

«Дорожная карта» реформ

Сегодняшний доклад, как подчеркнул Гутерриш, представляет собой подробную картину этого разворачивающегося долгового кризиса.

Он также содержит предлагаемую ООН «дорожную карту по обеспечению глобальной финансовой стабильности» – рекомендации, ранее изложенные в аналитических записках ООН о реформах глобальной финансовой архитектуры и стимулировании Целей устойчивого развития (ЦУР).

«Масштабные реформы мировой финансовой системы не произойдут в одночасье. Но есть много шагов, которые мы можем предпринять прямо сейчас, – добавил Генеральный секретарь. – Наши предложения включают эффективный механизм урегулирования задолженности, который поддерживает приостановку платежей, более длительные сроки кредитования и более низкие ставки, в том числе для уязвимых стран со средним уровнем дохода».

Правительства, по его словам, могут уже сейчас договориться о расширении финансирования развития и борьбы с изменением климата, улучшить координацию между банками и изменить их подход к оценкам рисков. Это позволит более эффективно использовать частное финансирование и снизить процентную ставку, по которой кредиты предоставляются развивающимся странам. Он выразил надежду на то, что эти и другие идеи обсудят участники предстоящего саммита «Большой двадцатки».

«Сделать все это будет непросто, но действовать необходимо срочно», – подытожил свое выступление глава ООН.