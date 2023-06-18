Адвокат Анджея Почобута лишен лицензии

Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности вновь лишила лицензии нескольких адвокатов с мотивировкой «недостаточная квалификация». Речь идет о Павле Миронове и Александре Бирилове. Последний защищал интересы политзаключенного журналиста Анджея Почобута.

Также приняты решения о возможности прекращения лицензий на осуществление адвокатской деятельности в отношении Виктории Пищаловой, Владимира Савельева и Ирины Федорович. Мотивация — совершение действий, дискредитирующих звание адвоката и адвокатуру, дисциплинарные взыскания и т.п.

Как сообщает Минюст, аттестацию успешно прошли адвокаты Руслан Минец, Мария Таловыря, Наталья Тилькина.