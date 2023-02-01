Абрамовичу не вернули деньги за «Челси»

Роман Абрамович после продажи «Челси» так и не получил деньги за клуб: средства так и не были переведены на счет бизнесмена, ими распоряжается правительство Великобритании.

Об этом заявил Forbes пресс-офис бизнесмена.

Так он прокомментировал информацию The Telegraph о том, что правительство Великобритании близко к тому, чтобы разрешить передачу денег в новый фонд, который будет помогать пострадавшим от военной операции России на Украине.

«Господин Абрамович не имеет доступа к данным средствам и не участвует в процессе их распределения», — заявил пресс-офис миллиардера.

Абрамович еще до продажи «Челси» выражал желание, чтобы вырученные средства были переданы в благотворительный фонд и направлены на нужды жертв с обеих сторон конфликта между Россией и Украиной, отметил пресс-офис, подчеркнув, что речь идет исключительно о гуманитарной помощи населению.

Деньги от продажи «Челси» хранятся на замороженном счете, но британский кабмин близок к тому, чтобы выдать новому фонду лицензию, разблокировать средства и передать их этому фонду, сообщили источники The Telegraph. Речь идет о 2,3 млрд фунтов стерлингов (примерно $2,83 млрд по текущему курсу). Лондону потребуется одобрение Евросоюза, поскольку там Абрамович тоже под санкциями. Пожертвование может стать одним из крупнейших в мире в пользу жертв подобных конфликтов, отметила The Telegraph.

В ближайшие недели будет представлено правление фонда, в которое войдут «всемирно признанные» деятели из гуманитарной и деловой сфер, а также проекты фонда, выяснила газета.

Фонд возглавит бывший руководитель британского подразделения благотворительной организации Unicef Майк Пенроуз.

Абрамович купил «Челси» в 2003 году за $187 млн, в марте 2022 года объявил о намерении продать клуб. Новыми владельцами команды в мае 2022 года стала группа инвесторов во главе с американским миллиардером Тоддом Боэли.