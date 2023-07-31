А1 предупреждает о мошенниках, которые пытаются от его имени выманить ваши деньги

Мобильный оператор А1 предупредил о том, что от его имении мошенники пытаются развести людей на деньги, приглашая принять участие в розыгрыше призов. Причем делают они это по разным каналам, в том числе через телефонные звонки.

В компании советуют не переходить по ссылкам, которые присылают мошенники и сверять присланные ссылки с названием официального сайта.

«Мошенники часто используют похожие адреса электронной почты или URL веб-сайтов — с незначительными изменениями», — уточняет оператор.

Также в А1 рекомендуют не отправлять свои пароли, номера социального страхования или банковские данные через электронную почту, веб-страницы и сообщения незнакомым.

— Будьте особенно бдительными, если письмо содержит характер срочности и угрозы, например, сообщает, что нужно срочно ответить, иначе ваш аккаунт заблокируют. Это необходимо для того, чтобы вы поддались панике и предоставили нужную информацию, — отмечают в А1. — Мошенники часто делают грамматические ошибки или опечатки в своих сообщениях — обращайте на это внимание.