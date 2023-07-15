«А почему вы говорите со мной по-украински»: Александр Серов опозорился в Витебске

Об инциденте сообщает издание «Московский комсомолец».

Как выясняется, Серов прибыл на фестиваль «Славянский базар» утренним поездом и выглядел недовольным. Его окружение старалось загородить артиста от камер, а отвечать он не пожелал даже на самые простые вопросы.

Белорусы поприветствовали его на родном языке, на что Серов немедленно возмутился: «А почему вы говорите со мной по-украински?»

Несколько растерявшиеся встречающие перешли на русский и пояснили, что вообще-то пользовались родным им белорусским языком. Серов смутился и поспешил уехать, пишет «Московский комсомолец».