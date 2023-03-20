А не заигрался ли Александр Шпаковский в войну?

Возможно, кто-то скажет, что на комментарий Александра Шпаковского не стоило бы даже реагировать. Ведь он известен своими «несбывающимися прогнозами». Так, 25 февраля минувшего года, на следующий день после начала военной спецоперации России в Украине, Шпаковский писал в своем телеграм-канале: «Взятие Киева ожидается сегодня к вечеру». Ну и как, взяли?..

А совсем недавно он отличился «величайшей информированностью» об инциденте с российским самолетом в Мачулищах. Шпаковский раскритиковал российских коллег за то, что поверили в новость о том, что инцидент имел место. «Провалили тест на адекватность», – констатировал Шпаковский. В ответ его публично пнул даже небезызвестный Игорь Стрелков (Гиркин), бывший министр обороны ДНР и куда больший вояка, чем даже сам Шпаковский.

«Передайте пану Шпаковскому, что мне прекрасно известно, куда отбыл на ремонт поврежденный самолет и на каком аэродроме он сейчас находится. А мнение …. (неприличное слово. – Ред.) Шпаковского меня интересует только потому, что некоторые люди, которых я уважаю, почему-то считают его приличным человеком», – написал Гиркин. А потом и белорусские власти признали, что инцидент имел место…

Одним словом, Шпаковский хотел проявить информированность, но и тут не угадал.

Есть подозрение, что по вопросу национального примирения Александр Шпаковский тоже пытается угадать позицию руководства страны и силовиков. Будем надеяться, вновь не угадает.

Дело в том, что Шпаковский постоянен только в одном – в том, что является убежденным сторонникам радикальных подходов в решении каких бы то ни было проблем. И, кажется, по большому счету, ему неважно, какие идеи отстаивать, – главное, чтобы со всей пролетарской ненавистью, впадая в крайности.

В свое время он состоял в так называемой «Партии свободы», активисты которой выходили в черных рубашках с бело-красно-черными флагами на акции оппозиции. Проводили акции за вывод из Беларуси российских войск и своим лозунгом провозгласили «Слава нацыянальнай рэвалюцыі», «Да барацьбы – да перамогі». Именно эта партия носилась с идеями «Беларусь для белорусов», выгоняла «российских оккупантов» и одновременно выступала против «американизации белорусского общества».

Потом незарегистрированная партия-жупел раскололась, и Шпаковский оказался в «Правом альянсе». Вы наверняка слышали про украинский «Правый сектор», что-то такое, базирующееся на идеях откровенного национализма, пытались создать и у нас. Не получилось. Радикализм все-таки чужд белорусам.

Тогда в 2006-м Шпаковский оказался в числе охранников тогдашнего кандидата в президенты Александра Милинкевича. Вот только каждому понятно, что Милинкевич не был и не мог стать радикалом. И разочаровавшийся в оппозиции Шпаковский потиху-потиху прибился к лагерю тех, кто клеймит и белорусскость, и оппозицию, и революцию. Нашел-таки свою зону комфорта! И это тревожный сигнал. Ведь все-таки крайности не должны являться основой государственной политики и идеологии, поскольку это ввергает и страну, и общество в зону постоянной турбулентности, внутренней конфронтации, раскола. Такие чрезмерно воинственные сторонники и проводники государственной идеологии, должны бы были здравомыслящих людей насторожить. Как и любой радикализм: что правый, что левый, что религиозный, и даже такой, который проповедуют сторонники здорового образа жизни.

Сами судите. Идею национального примирения горячо критикуют и не принимают именно радикалы из обоих лагерей – как сторонников, так противников Александра Лукашенко. Можно даже говорить, что они неожиданно объединились в подходах: «Стенка на стенку!», «Война до победного!»

«К сожалению, убежден, что противником поставлена задача уничтожения нашего государства, включая физическую ликвидацию наиболее заметных чиновников, офицеров и лидеров общественного мнения», – пишет Шпаковский, оценивая ситуацию со своих, крайних позиций. Но понимает ли он, что именно своей непримиримостью удобряет почву для подобного развития событий? Чем дольше длятся репрессии, чем больше людей попадает под их каток – тем больше появляется обиженных и озлобленных людей. Озлобленое, расколотое общество – легкая добыча для любых недругов. Пока мы воюем между собой, враги могут потирать руки и отдыхать. Да и, в конце концов, никто не опроверг библейскую мудрость: «Кто сеет ветер – пожнет бурю». А значит, большую беду…

Чтобы в Беларуси, действительно, не дошло до крайностей, все-таки надо думать не о том, что нас разъединяет.

Надо думать о том, что нас объединяет.

А объединяет нас страна, в которой должно быть место и правым, и левым, и центристам, и консерваторам, и тем, кто абсолютно аполитичен.

Только вражде и ненависти в Беларуси не должно быть места.

В каком воспаленном мозгу может восприниматься призыв к национальному примирению, как попытка «заманить в ловушку и убить»?