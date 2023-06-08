«А чего красную дорожку ей не расстелили?»

«Народная Воля» посмотрела, как отреагировали на освобождение Софии Сапеги некоторые российские и белорусские персоны. Как оказалось, решение А.Лукашенко о помиловании в данном случае некоторые провластные активисты встретили в штыки.

Напомним, что больше года назад суд приговорил Софию Сапегу к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Ее обвинили в разжигании социальной вражды и розни, в незаконных действиях в отношении информации о частной жизни и персональных данных, за организацию насилия и угрозы его применения в отношении сотрудников органов внутренних дел.

Олег КОЖЕМЯКО, губернатор Приморского края:

— Наша землячка Софья Сапега (она родилась во Владивостоке) получила уникальный шанс начать жизнь заново, — написал чиновник в своем телеграм-канале. — Она на свободе после моего обращения к Президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко. Он с отцовским пониманием отнёсся к просьбам родителей Софьи о снисхождении. Они очень просили передать их лично главе братского государства.

Указ о помиловании Александр Григорьевич подписал сразу после нашей встречи.

На такой шаг способен только действительно мудрый руководитель государства и сильный человек.

Уверен, Софья сделает выводы из этой истории. Это был серьёзный урок. Но благодаря доброй воле Александра Григорьевича вместо 6 лет, она провела в заключении 2.

Пусть ошибки юности останутся в прошлом, впереди новая большая жизнь.

Софья летит домой, к семье.

Маргарита СИМОНЬЯН, российская журналистка, медиаменеджер и пропагандистка, главный редактор государственного телеканала RT:

— То, что Сапегу помиловали, на мой вкус, скорее хорошо, чем плохо, — говорит Симоньян. — Я не желаю ни одной недозрелой недотыкомке сидеть в тюряге. Заблудшие овцы — они и есть заблудшие овцы. Их нужно, по возможности, вразумлять.

Но, РОСКОМНАДЗОР, встречать ее ажно целой губернаторской делегацией? Пожимать руки, еще и под кучу камер и микрофонов? Вот это зачем?

Всем героям СВО в крае уже пожали руки? Всем пожарным, многодетным матерям, заслуженным учителям — далее по списку? Все действительно заслуженные граждане уже удостоены такой чести?

Что мы хотим таким образом сказать? Попытайся устроить революцию в Союзном государстве — и будет тебе почет, слава, телеэфиры и рукопожатие губернатора? Целеполагание в чем?

Кто-нибудь видел, чтобы у нас так встречали медсестричку из украинского плена, например? Я не видела.

Не понимаю. Хоть убей — не понимаю…»

Игорь ТУР, журналист телеканала ОНТ:

— Почему Лукашенко помиловал россиянку Сапегу? – отреагировал Тур в своем телеграм-канале. — Варианта два:

Пожалел девочку, имеет право — вот и помиловал. В помиловании лучшее соотношение плюсов и минусов, чем в отсутствии помилования. Имеет право — помиловал.

В первом случае это решение больше чисто человеческое, во втором — строго хладнокровный рациональный подход Президента страны.

И во втором случае, кстати, напрашивается фраза «системный национализм».

Юрий ТЕРЕХ, автор «СБ. Беларусь сегодня», блогер:

— Два года назад на дебатах с Ольгой Карач меня попросили покритиковать Александра Лукашенко, — вспоминает Терех. — Я тогда сказал, что он слишком добрый. Это всё еще единственное, что я считаю слабым местом.

(…)Раз такое решение принято, значит так надо, как бы лично мне это и не нравилось.

Но вот что мне непонятно, так это зачем это всё так обставлять? Ну вот для чего из освобождения зэчки устраивать шоу с присутствием дипломатов и высших должностных лиц? Мы же сами создаем образ героических революционеров, выходящих из тюрьмы, которых на выходе с почестями встречают. И ладно просто встречают, так туда целый губернатор приехал. Ну вот зачем там губернатор? А чего красную дорожку ей не расстелили? Почему девственницы не осыпали её путь лепестками роз, а мавры не обмахивали опахалами?

А потом удивляемся, что молодежь в змагары идет. Ну так мы им сами показываем, что они станут героическими и знаменитыми. Еще раз, само помилование, может, и оправдано, посмотрим, как у нас сотрудничество с Приморским краем пойдет, может к ней в довесок контракт на трактора всему краю со связанными кредитом прилагается. Но вот для чего это всё так обставили, мне решительно неясно.

Как-то по-другому губернатора нельзя было прорекламировать? Хорошо хоть, не расцеловал её там на выходе. Отличный пример для желающих всяким деструктивном позаниматься. Ладно, посмотрим, чего этот губернатор запоет, когда у него в регионе ЧКБСВО заведется, с личными данными участников.

Вот только тупым детишкам никто не объясняет, что купившеися на образ и пожелавшие примерить сапоги Сапеги, сидеть будут полновесные сроки. От звонка, до звонка.

Лучше бы уже Серёгу Тихановского помиловали, выдали ему нож, топор, кастет, ледоруб и пистолет, да в Вильно депортировали. Всё больше пользы было бы, да и картинка потом красивая получилась бы. Яркая.