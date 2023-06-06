9 незаменимых приложений для иностранцев в Берлине

Какие полезные приложения необходимо иметь иностранному резиденту в столице Германии?

BVG — следите за пересадками общественного транспорта

Если вы пользуетесь общественным транспортом в столице, слово «Ersatzverkehr» (запасной транспорт) быстро станет для вас привычным. Чтобы знать, какие поезда и трамваи U‑Bahn и S‑Bahn ходят (а чаще – не ходят), необходимо иметь это приложение.

В нем доступны все маршруты и расписания, чтобы доставить вас к месту назначения самым быстрым и менее обременительным способом – и в целом оно планирует ваше путешествие гораздо точнее, чем Google Maps.

Kiez-App — знайте, что происходит рядом с вами

Многие люди, не живущие в Берлине, часто считают столицу слишком большой и подавляющей. Но сами берлинцы привыкли к этому и нашли решение: большинство из них просто живут преимущественно в своих Kiez, что многократно уменьшает размеры города.

Именно здесь на помощь приходит приложение Kiez-App: пользователи получают местные новости и информацию о своем районе. Раздел также позволяет людям продвигать свои собственные мероприятия и инициативы и находить тех, кто хочет принять в них участие. Похожей и заметной альтернативой является приложение Nebenan (сосед), в котором также есть рынок вещей, которые ваши соседи хотят купить, продать или просто отдать.

Komoot — поиск лучших велосипедных маршрутов и осмотр достопримечательностей

С помощью приложения «komoot Bike Berlin» любители велосипедного спорта могут исследовать столицу – или соседний Бранденбург – по предложенным маршрутам и даже создавать свои собственные.

Навигация, включая аудиофункцию, по веломаршрутам осуществляется с помощью GPS. Помимо маршрута, приложение также показывает интересные достопримечательности поблизости, что позволяет спонтанно осматривать достопримечательности.

Единственным недостатком является большой расход батареи, так как GPS должен оставаться включенным в течение всего времени поездки. Однако после записи велопрогулки можно вызывать снова и снова в автономном режиме.

BerlinHistory — о богатой истории Берлина

Один из самых интересных аспектов жизни в столице – это то, что история здесь буквально повсюду.

С помощью приложения BerlinHistory вы узнаете, чем когда-то было то богато украшенное здание, мимо которого вы проходите.

Также можно получить доступ к различным видам исторических документов в бесчисленных местах по всей столице – от фотографий до аудиозаписей и исторических карт.

RA Advisor — быть там, где играет музыка

Берлин известен своей оживленной и эклектичной ночной жизнью, но иногда здесь происходит так много событий, что бывает трудно понять, с чего начать.

RA Advisor, созданный культовым музыкальным журналом Resident Advisor, поможет вам отслеживать все значимые фестивали, мероприятия танцевальной музыки, клубные вечера и вечеринки, проходящие в столице, с персональными оповещениями, чтобы вы не пропустили ничего интересного.

Для общих вечерних мероприятий или встреч с единомышленниками приложение Meetup.com также является отличным ресурсом, позволяющим узнать, что происходит поблизости от вас, будь то встреча экспатов в Kneipe или вечер настольных игр.

Mello — для знакомства с другими семьями с детьми

Берлин известен как город одиночек, где множество вечеринок продолжаются до глубокой ночи. Но для людей с детьми в городе может быть сложнее встретить другие семьи, особенно иностранные, для занятий, пока солнце еще светит (по крайней мере, гипотетически в Берлине).

Это приложение позволяет родителям связаться с другими родителями, чтобы организовать свидания для игр или просто встречи на детской площадке прямо в своем районе, а также узнать, какие мероприятия для детей проходят поблизости.

NONA — для безопасность в случае чрезвычайных ситуаций

О некоторых опасных ситуациях, таких как распространение дыма или суровая погода, обязательно нужно знать – и желательно как можно быстрее.

Приложение NINA предоставляет пользователям актуальные оповещения о любой ситуации – от мелких неудобств до неотложных дел.

Например, если в Берлине будет найдена бомба времен Второй мировой войны – а это часто случается – вы сразу же узнаете, эвакуируют ли ваш район и когда, а если надвигается сильная гроза, NINA сообщит вам, что лучше остаться дома.

Too Good To Go — для экономии денег и защиты окружающей среды

Если вы хотите сделать что-то против пищевых отходов и при этом сэкономить немного денег, то «Too good to go» – это то, что вам нужно.

Различные рестораны и пекарни в столице и ее окрестностях предлагают свои остатки еды по специальной цене. Приложение сортирует блюда по местоположению или времени получения. В течение дня порции можно зарезервировать и оплатить через приложение, и каждое предложение показывает время, когда еда будет готова к приему.

В Берлине участниками проекта могут быть самые разные заведения – от шикарного отеля «25 часов» рядом с Ку’Дамм до супермаркета Netto.

Vegan Guide Berlin — для ваганов в Берлине

Берлин настолько дружелюбен к веганам, что даже бариста Starbucks может спросить у клиентов, хотят ли они кофе с «Kuhmilch» (коровьим молоком), а не с веганской альтернативой.

Но поскольку в столице люди так избалованы выбором блюд без мяса, это приложение поможет веганам найти настоящий creme de la creme (при условии, что он веганский, конечно).

Vegan Guide содержит ссылки на сотни ресторанов, фастфудов и кафе-мороженых, более 100 кафе, предлагающих напитки с соевым молоком, более 200 пекарен и еще 100 супермаркетов, аптек и даже «мясную лавку», где продаются веганские продукты – так что, что бы вы ни захотели, найти это будет несложно.