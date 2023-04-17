«9 месяцев под землей»: Ефим Гимельштейн из Беларуси зажжет факел памяти в Иерусалиме

Шесть факелов символизируют память о шести миллионах павших

Шесть факелов в память о шести миллионах евреев, павших в годы Холокоста, будут зажжены вечером 17 апреля на горе Герцля в Иерусалиме. Так традиционно в Израиле начинают мемориальные мероприятия по случаю Дня Катастрофы и героизма еврейского народа, сообщает сайт «Вести. Израиль по-русски».

В этом году право зажечь факела получили: Реувен Бонфиль (86 лет, Греция), Това Гутштейн (90 лет, Польша), Ефим Гимельштейн (88 лет, Беларусь), Йегудит Сольберг (88 лет, Нидерланды), Бен-Цион Райш (91 год, Румыния), Малька Рендель (96 лет, Венгрия). О каждом из них есть подробный рассказ на сайте «Яд ва-Шем».

По данным Центрального статистического управления, в настоящее время в Израиле проживают 147.199 граждан, переживших Холокост. Каждый четвертый из них родился на территории Советского Союза. От их имени факел на церемонии на горе Герцля зажжет Ефим Гимельштейн.

Родился Ефим в 1935 году в Минске в семье Михаила и Рахель Юдович (как он стал Гимельштейном — ниже). В доме говорили на идише и придерживались еврейских традиций.

В 1941году, в первые дни войны, отец Ефима был призван в армию и вскоре погиб в бою. Сам Ефим с мамой, бабушкой и дедушкой остались в Минске, который был оккупирован немцами. Они оказались в Минском гетто, много раз были близки к смерти.

В 1943 году Пинхас Дубин, родственник матери, который по профессии был печником, вырыл подземный ход из дома, который вел к схрону, оборудованному на еврейском кладбище на территории гетто. Там одновременно могли укрываться семь человек, имелся запас воды и еды.

Осенью того же года, когда началась ликвидация гетто, в бункер вошли 26 человек, самым младшим из которых был Ефим. Там они провели много дней — в тесноте и кромешной темноте.

Когда заканчивалась вода и еда, кто-то выходил на поверхность и шел искать припасы. Не все вынесли ужасных условий. Умерла бабушка Ефима, ее похоронили прямо в бункере, вырыв яму.

Позже мама Ефима подсчитала, что они оставались в схроне девять месяцев — до прихода советской армии, которая вошла в город 3 июля 1944 года.

Из 26 находившихся в бункере выжили лишь 13. Они не могли самостоятельно передвигаться, зрение от пребывания в темноте ухудшилось.

Ефима выхаживали три месяца, которые он провел в госпитале. После войны его мать повторно вышла замуж за Якова Гимельштейна, бывшего партизана, вся семья которого погибла в Холокосте. Он усыновил Ефима, который носит его фамилию.

В 1992 году Ефим и его супруга Ривка репатриировались в Израиль. Он работает волонтером в «Яд ва-Шем», рассказывая свою историю русскоязычным посетителям.

У Ефима и Ривки двое сыновей и пятеро внуков. Все они будут с волнением наблюдать за церемонией зажжения факелов в Иерусалиме.

Вечером в понедельник, 17 апреля, в Израиле начнутся траурные церемонии Дня Катастрофы и героизма еврейского народа ( Йом ха-зикарон ле-Шоа ве-ле-гвура ).

В 20:00 состоится церемония открытия Дня памяти жертв Катастрофы и героизма в мемориальном комплексе «Яд ва-Шем» в Иерусалиме. На церемонии выступят президент Израиля Ицхак Герцог и премьер-министр Биньямин Нетаниягу. На мероприятии будут присутствовать пережившие Холокост вместе с детьми и семьями, представители общественности.