«9 месяцев под землей»: Ефим Гимельштейн из Беларуси зажжет факел памяти в Иерусалиме

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Аддзел навін
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Церемония зажжения факелов (Фото: AFP)

Шесть факелов символизируют память о шести миллионах павших

Шесть факелов в память о шести миллионах евреев, павших в годы Холокоста, будут зажжены вечером 17 апреля на горе Герцля в Иерусалиме. Так традиционно в Израиле начинают мемориальные мероприятия по случаю Дня Катастрофы и героизма еврейского народа, сообщает сайт «Вести. Израиль по-русски».

В этом году право зажечь факела получили: Реувен Бонфиль (86 лет, Греция), Това Гутштейн (90 лет, Польша), Ефим Гимельштейн (88 лет, Беларусь), Йегудит Сольберг (88 лет, Нидерланды), Бен-Цион Райш (91 год, Румыния), Малька Рендель (96 лет, Венгрия). О каждом из них есть подробный рассказ на сайте «Яд ва-Шем».

По данным Центрального статистического управления, в настоящее время в Израиле проживают 147.199 граждан, переживших Холокост. Каждый четвертый из них родился на территории Советского Союза. От их имени факел на церемонии на горе Герцля зажжет Ефим Гимельштейн.

"9 месяцев под землей": Ефим Гимельштейн из Беларуси зажжет факел памяти в Иерусалиме
Ефим Гимельштейн
(Фото: «Яд ва-Шем»)

Родился Ефим в 1935 году в Минске в семье Михаила и Рахель Юдович (как он стал Гимельштейном — ниже). В доме говорили на идише и придерживались еврейских традиций.

В 1941году, в первые дни войны, отец Ефима был призван в армию и вскоре погиб в бою. Сам Ефим с мамой, бабушкой и дедушкой остались в Минске, который был оккупирован немцами. Они оказались в Минском гетто, много раз были близки к смерти.

В 1943 году Пинхас Дубин, родственник матери, который по профессии был печником, вырыл подземный ход из дома, который вел к схрону, оборудованному на еврейском кладбище на территории гетто. Там одновременно могли укрываться семь человек, имелся запас воды и еды.

Осенью того же года, когда началась ликвидация гетто, в бункер вошли 26 человек, самым младшим из которых был Ефим. Там они провели много дней — в тесноте и кромешной темноте.

Когда заканчивалась вода и еда, кто-то выходил на поверхность и шел искать припасы. Не все вынесли ужасных условий. Умерла бабушка Ефима, ее похоронили прямо в бункере, вырыв яму.

Позже мама Ефима подсчитала, что они оставались в схроне девять месяцев — до прихода советской армии, которая вошла в город 3 июля 1944 года.

Из 26 находившихся в бункере выжили лишь 13. Они не могли самостоятельно передвигаться, зрение от пребывания в темноте ухудшилось.

Ефима выхаживали три месяца, которые он провел в госпитале. После войны его мать повторно вышла замуж за Якова Гимельштейна, бывшего партизана, вся семья которого погибла в Холокосте. Он усыновил Ефима, который носит его фамилию.

В 1992 году Ефим и его супруга Ривка репатриировались в Израиль. Он работает волонтером в «Яд ва-Шем», рассказывая свою историю русскоязычным посетителям.

У Ефима и Ривки двое сыновей и пятеро внуков. Все они будут с волнением наблюдать за церемонией зажжения факелов в Иерусалиме.

Вечером в понедельник, 17 апреля, в Израиле начнутся траурные церемонии Дня Катастрофы и героизма еврейского народа (Йом ха-зикарон ле-Шоа ве-ле-гвура).

В 20:00 состоится церемония открытия Дня памяти жертв Катастрофы и героизма в мемориальном комплексе «Яд ва-Шем» в Иерусалиме. На церемонии выступят президент Израиля Ицхак Герцог и премьер-министр Биньямин Нетаниягу. На мероприятии будут присутствовать пережившие Холокост вместе с детьми и семьями, представители общественности.

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