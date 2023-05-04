9 мая парада не будет. Но будет салют

Праздничный салют в Минске на 9 мая запланирован в нескольких местах. Об этом было объявлено сегодня на пресс-конференции в Национальном пресс-центре.
Салют запланирован на 23:00 в следующих местах:
парк им. Янки Купалы,
парк им. Павлова,
парк им. Уго Чавеса,
площадка у “Чижовка-Арены”,
площадка у Национальной библиотеки,
на набережной у Комсосольского озера в районе Дроздов.
Мероприятия 9 мая начнутся с “Шествия поколений” и возложения венков к монументу Победы. Оно пройдет от Октябрьской площади до площади Победы. Вечером в 21:30 на площади Победы состоится концерт.
Гуляния также будут организованы на площадке у Дворца спорта. Там будут развернуты торговые ряды, объекты питания, будут исполняться песни военных лет. Концертная программа у Дворца спорта запланирована 7-9 мая. На День Победы она продлится до 23:00.
Министерство обороны организует свою площадку в парке Победы.
Сторонники проведения в Беларуси российской акции “Бессмертный полк” в этом году пока молчат. Впрочем, и в самой России на этот раз она отменена во многих регионах.