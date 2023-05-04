9 мая парада не будет. Но будет салют

Праздничный салют в Минске на 9 мая запланирован в нескольких местах. Об этом было объявлено сегодня на пресс-конференции в Национальном пресс-центре.

Салют запланирован на 23:00 в следующих местах:

парк им. Янки Купалы,

парк им. Павлова,

парк им. Уго Чавеса,

площадка у “Чижовка-Арены”,

площадка у Национальной библиотеки,

на набережной у Комсосольского озера в районе Дроздов.

Мероприятия 9 мая начнутся с “Шествия поколений” и возложения венков к монументу Победы. Оно пройдет от Октябрьской площади до площади Победы. Вечером в 21:30 на площади Победы состоится концерт.

Гуляния также будут организованы на площадке у Дворца спорта. Там будут развернуты торговые ряды, объекты питания, будут исполняться песни военных лет. Концертная программа у Дворца спорта запланирована 7-9 мая. На День Победы она продлится до 23:00.

Министерство обороны организует свою площадку в парке Победы.

Сторонники проведения в Беларуси российской акции “Бессмертный полк” в этом году пока молчат. Впрочем, и в самой России на этот раз она отменена во многих регионах.