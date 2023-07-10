87 процентов: Мирзиеев выиграл выборы президента Узбекистана

Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев набрал 87,05 процента голосов и побеждает на досрочных выборах главы государства, заявил глава ЦИК Зайниддин Низамходжаев.
«За кандидата от Либерально-демократической партии Узбекистана Шавката Мирзиеева отдали свои голоса 87,05% от общего числа проголосовавших избирателей», — цитирует РИА новости слова руководителя избиркома на пресс-конференции.
На втором месте с 4,43 процента голосов — кандидат от социал-демократической партии «Адолат» («Справедливость») первый зампред Верховного суда Робахон Махмудова, на третьем — председатель Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) Улугбек Иноятов с 4,02 процента. Четвертым стал лидер Экологической партии Абдушукур Хамзаев, набравший 3,74 процента голосов избирателей.
По данным ЦИК, итоговая явка составила 79,8 процента, или 15,6 миллиона избирателей. На президентских выборах в 2021 году Мирзиеев победил, набрав 80,31 процента голосов при явке 80,04 процента.
Досрочные президентские выборы прошли в воскресенье в Узбекистане.
Это первые выборы главы государства после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет. По конституционному закону действующий глава государства 65-летний Шавкат Мирзиеев, занимающий должность второй срок, может вновь баллотироваться на этот пост.