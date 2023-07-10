87 процентов: Мирзиеев выиграл выборы президента Узбекистана

Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев набрал 87,05 процента голосов и побеждает на досрочных выборах главы государства, заявил глава ЦИК Зайниддин Низамходжаев.

«За кандидата от Либерально-демократической партии Узбекистана Шавката Мирзиеева отдали свои голоса 87,05% от общего числа проголосовавших избирателей», — цитирует РИА новости слова руководителя избиркома на пресс-конференции.

На втором месте с 4,43 процента голосов — кандидат от социал-демократической партии «Адолат» («Справедливость») первый зампред Верховного суда Робахон Махмудова, на третьем — председатель Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) Улугбек Иноятов с 4,02 процента. Четвертым стал лидер Экологической партии Абдушукур Хамзаев, набравший 3,74 процента голосов избирателей.

По данным ЦИК, итоговая явка составила 79,8 процента, или 15,6 миллиона избирателей. На президентских выборах в 2021 году Мирзиеев победил, набрав 80,31 процента голосов при явке 80,04 процента.