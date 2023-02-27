87 ДТП, 10 нетрезвых водителей и 51 пьяный пешеход

Столичная Госавтоинспекция подвела итоги выходных.
За минувшие выходные в Минске произошло 87 ДТП, 3 человека ранено.
За превышение скорости оштрафован 71 водитель.
За управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержано 10 водителей.
Сотрудники ГАИ пресекли 38 фактов управления транспортными средствами «бесправниками».
За нарушения правил проезда пешеходных переходов привлечено 189 водителей.
60 автомобилистов пренебрегли требованиями об использовании ремней безопасности.
486 пешеходов нарушили Правила дорожного движения, 51 из них находились в состоянии алкогольного опьянения.
Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения к взаимоуважению! Помните, неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения — залог безопасности на дороге.