800 рублей за консультацию и 5% за каждый день просрочки – новая история с кредитным брокером

В Жлобине кредитный брокер оценил свои услуги в 800 рублей, с учетом пени пенсионерка задолжала организации почти 2,7 тысячи рублей. Суд признал сделку недействительной.

Суд рассматривал иск о признании договора на оказание консультационных услуг и применении его последствий недействительными. Договор, о котором идет речь, пенсионерка заключила с ООО «Прокредит». Вероятно, женщина рассчитывала просто получить займ, но никак не ожидала стать должником за полученные рекомендации.

Интересы пенсионерки представляла прокуратура Жлобинского района, именно в Жлобине находится организация «Прокредит», которая выступает своеобразным промежуточным звеном между клиентом и банком.

Выяснилось, что пенсионерка обратилась в организацию, увидев в интернете рекламу о кредитах под низкий процент.

В ООО «Прокредит» женщина дала согласие на получение кредитной истории. Там же ей объяснили, что она не сможет получить обещанный кредит под низкий процент из-за иных неисполненных денежных обязательств. В завершение ей рекомендовали другие белорусские банки, где выдают кредиты.

Пенсионерка, не читая, подписала договор на оказание консультационных услуг, получила перечень банков и ставок по кредитам. Специалист «Прокредит» рассказал ей, как общаться с сотрудниками банка на тему своих доходов и расходов. По договору, за все эти услуги женщина должна была заплатить организации 800 рублей.

В договоре, кроме прочего, говорилось и об обязательных условиях. Их можно было почитать на сайте организации. Этот важный момент женщина также упустила, а речь шла о начислении пени за нарушение сроков расчетов по договору в размере 5% от стоимости указанных услуг за каждый день просрочки. Также организация могла в одностороннем порядке изменить размер своего вознаграждения в зависимости от суммы фактически полученного кредита.

Когда эти обстоятельства выяснились, женщина обратилась в прокуратуру.

Прокуратура Жлобинского района провела проверку и сделала вывод, что «вследствие заблуждения у пенсионерки отсутствовало волеизъявление на заключение договора с ООО «Прокредит» по оказанию за указанную цену исключительно консультационных услуг».

Иск о признании договора недействительным направили в суд. Организация «Прокредит» также решила отстоять свои интересы, подав встречный иск о взыскании с женщины основного долга, пени и процентов за пользованием чужими денежными средствами в общей сумме 2 687 рублей.

В результате судебного разбирательства суд Московского района г. Минска в полном объеме удовлетворил иск прокурора, а во встречном иске отказал. Решение вступило в законную силу, сообщает служба информации прокуратуры Гомельской области.