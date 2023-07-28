8 вещей в вашем доме, которые могут провоцировать рак: вы удивитесь

Опасность подстерегает там, где меньше всего ожидаешь: провоцировать рак могут обычные предметы, которые есть в каждом доме.

Микроволновая печь

Репутация у микроволновок, прямо скажем, неоднозначная. Однако доказано: при нормальной работе этот бытовой прибор совершенно безвреден. Опасность таит не сама микроволновая печь, а несовместимый с ней пластик и пленка. Не спешите разогревать еду навынос в пластиковом контейнере из магазина, обязательно проверьте, можно ли использовать его для разогрева в СВЧ-печи. Для этого необходимо найти маркировку, которую производитель, как правило, размещает на дне. Отметки PS (полистирол) и PVC (поливинилхлорид) говорят о том, что для разогрева емкость категорически не подходит и безопасна только для хранения холодных пищевых продуктов (опять же, при наличии соответствующего символа — пиктограммы из бокала и вилки). Неподходящий пластик будет выделять опасные химические вещества, которые способны спровоцировать рак и другие недуги. Кроме того, рекомендуется снимать с продуктов полиэтиленовую пленку.

Освежитель воздуха

Ароматный аэрозоль есть практически в каждом доме: чаще всего им пользуются для избавления от неприятного запаха в туалете. Помимо обещанной свежести, большинство цветастых баллончиков таит в себе угрозу. Ищите в составе лимонен — именно это вещество при распылении вступает в реакцию с озоном из воздуха и превращается в токсичный формальдегид. Кроме того, такие средства часто содержат нитрит натрия, этанол, фталаты, ацетон и бензол — все эти вещества можно смело считать ядами, их воздействие на организм может быть непредсказуемо, и головная боль лишь самый безобидный симптом. Согласно исследованиям, причиной возникновения и развития злокачественных опухолей могут стать не только аэрозоли, но и ароматические свечи. Наиболее безопасны средства без искусственных отдушек и те, где за аромат отвечают натуральные эфирные масла.

Художественные принадлежности

Казалось бы, чем могут быть опасны обычные канцелярские принадлежности? Тем более, лишь немногие взрослые увлекаются рисованием, в то время как большинство детей с удовольствием рисуют и красками, и маркерами. Обезопасить себя и отпрысков просто: выбирайте художественные принадлежности на водной основе. Некоторые инструменты для творчества, увы, могут вызывать рак. Это перманентные маркеры, акриловые краски, растворители и даже суперклей. Клеем, само собой, не рисуют, но тут не лишним будет вспомнить скрапбукинг, когда из отдельных элементов делают потрясающие открытки.

Посуда с антипригарным покрытием

Посуда с антипригарным покрытием получила широкую популярность — во многом этому способствовали маркетологи. Как можно устоять перед рекламой с чудо-сковородой, к которой ничего не пригорает? Кого-то в первую очередь прельщала не комфортная жарка, а возможность использовать в блюдах меньше масла. Как бы ни была удобна посуда с антипригарным покрытием, у него есть досадная особенность разрушаться под воздействием высоких температур. В результате в воздух попадают токсичные частицы и газ на основе фтора: вдыхание «выхлопов» любимой сковороды может привести к онкологии, так что по возможности следует использовать альтернативные виды посуды и методы приготовления.

Лак для ногтей

Лак для ногтей — неотъемлемая часть ухода за собой абсолютного большинства женщин. Широкое распространение не делает лак для маникюра безопасным — большинство марок представляют собой угрозу из-за содержания формальдегида. Как правило, лаки также содержат бутилацетат, растворитель и этилметакрилат, которые могут нанести вред как вашей нервной, так и репродуктивной системам. Поэтому обращать внимание на состав определенно стоит, тем более если вы красите ногти ежедневно.

Постельное белье из хлопка

Хлопок считается натуральным материалом, желанным в каждом доме, но в то же время изделия из него на удивление могут быть опасными. Все потому, что при выращивании хлопчатника зачастую используется огромное количество пестицидов — около 16% от их мирового оборота! Яркие расцветки — двойная угроза. В окрашивании постельного белья применяют формальдегид, который в малых дозах считается безопасным. Стоит ли говорить, что подсчитать точную дозу от разных источников в доме будет проблематично? Не удивляйтесь, если новое постельное белье спровоцирует приступ кашля, и ни в коем случае не используйте комплекты до стирки.

Шампунь против перхоти

Шампуни против перхоти часто содержат метилхлоризотиазолинон — это вещество пока не удостоилось однозначной оценки, но часть исследователей предполагают, что оно может являться канцерогеном. А вот с другим ингредиентом все предельно ясно: каменноугольная смола в роли активного ингредиента предотвращает появление перхоти и замедляет рост бактерий. При всех его неоспоримых преимуществах это вещество является известным канцерогеном и, более того, запрещено в косметических средствах в ЕС. В любом случае рекомендуем использовать шампуни против перхоти, когда это действительно нужно, а не на регулярной основе. Если справиться с проблемой долгое время не выходит, обратитесь за помощью к медикам.

Бутылки из поликарбоната

Пользоваться многоразовой бутылкой для воды не только удобно и экономно, это еще и солидный вклад в экологию планеты. Но некоторые емкости для питья могут быть совсем небезобидны. Как и в случае с микроволновой печью, опасные свойства проявляются при определенном стечении обстоятельств. Помните, что бутылки из поликарбоната ни в коем случае нельзя нагревать. И речь совсем не о подогреве напитка: постарайтесь не оставлять емкость летом в машине, берегите от перегрева на пляже: вода под действием температур может обогатиться печально известным веществом — бисфенолом А, которое может вызывать рак и целый ряд других проблем со здоровьем. Беспроигрышный вариант — стеклянные емкости.