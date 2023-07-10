8 мифов о мужском здоровье, которые опасны для жизни

Мужчины не плачут. По крайней мере, пока не окажутся в больнице. А загреметь туда проще простого. И пол тут абсолютно ни при чём. Достаточно верить в заблуждения, которые могут привести к трагедии.

В мифы о здоровье легко верить, потому что все вокруг с ними соглашаются. Но правда, как обычно, сложнее, и осознавать её больно. Особенно тогда, когда уже слишком поздно. Чтобы этого избежать, лучше заранее выяснить, от каких заблуждений стоит отказаться как можно скорее.

1. Выпивка — отличный способ борьбы со стрессом

Пара бокалов в выходные, вероятно, не причина для беспокойства, но вредным привычкам легко поддаться. Лучше найти и устранить саму причину стресса. Если вы выпиваете больше семи порций пива или десяти порций вина в неделю и у вас наблюдается потеря памяти после вечеринок, то самое время обратиться за помощью.

2. Езда на велосипеде снижает фертильность

Есть теория, что у топовых велогонщиков действительно снижается количество сперматозоидов: возможно, из-за перегрева яичек. В узких шортах они плотно прижаты к телу, поэтому теряют способность эффективно отводить тепло. Но для обычных любителей велопрогулок этот риск минимален. Наоборот, любая физическая активность положительно сказывается на фертильности.

3. Мужчины не болеют остеопорозом

Действительно, женщины страдают этой болезнью гораздо чаще: уже к 50 годам плотность их костей может значительно снизиться. Но и мужчинам не стоит расслабляться. Непереносимость глютена, длительное использование стероидов или иммунодепрессантов — факторы риска, которые повышают вероятность возникновения остеопороза независимо от пола. Лучшая профилактика — регулярные силовые тренировки.

4. Психотерапия бесполезна

Мужчины в три раза чаще сводят счёты с жизнью и при этом на 36% реже посещают психотерапевтов. Они убеждены, что рассказывать кому-то о своих переживаниях не самая лучшая идея, в итоге годами живут в состоянии стресса. И это никогда не приводит ни к чему хорошему.

5. Храпеть нормально

Женщины тоже так думают, но только если речь идёт о них самих. Действительно, храп не такая уж серьёзная проблема. Но только до тех пор, пока он не становится слишком громким или не начинает сопровождаться эпизодами апноэ — непреднамеренной задержкой дыхания. Проверьте себя: если вы спите достаточное время, но потом весь день клюёте носом, значит, у вас тоже есть этот симптом. А это верный путь к болезням сердца, диабету и депрессии.

6. Рак груди бывает только у женщин

Распространённость этой болезни у мужчин — всего один случай на десять тысяч человек, но никто вам не гарантирует, что это будете не вы. Факторы риска — лишний вес, злоупотребление алкоголем и наследственность. Женщины проходят регулярные осмотры груди, а мужчинам рекомендуется делать это самостоятельно. Если заметили какие-то изменения — запишитесь к врачу.

7. Возраст не влияет на фертильность мужчины

У мужчины нет менопаузы, и он может произвести потомство даже в 90 лет. Но количество и качество спермы с возрастом меняется — и отнюдь не в лучшую сторону. Тем не менее фертильность можно сохранить на хорошем уровне, следуя простым правилам: не курить, не употреблять алкоголь и наркотики, правильно питаться и быть физически активным.

8. Если рака простаты не было у отца, его не будет и у сына

Это не совсем так. Медицинская история семьи очень важна, но ни один мужчина не имеет иммунитета к раку. Болезнь может протекать без симптомов, поэтому при малейшем сомнении лучше провериться. А когда появляются первые признаки (трудности при мочеиспускании, боль, кровь в моче), визит к врачу откладывать просто нельзя.