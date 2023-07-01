70 рублей — спортсменам, 38 — судьям, 190 — VIPам: утверждены нормы расходов на питание участников II Игр СНГ

На питание участников спортивных делегаций во время II Игр стран СНГ правительство Беларуси выделят сумму до 70 рублей в день, VIP-лиц — до 190 рублей. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Судьям по спорту, не входящим в спортивную делегацию от Беларуси, полагается на питание до 38 рублей 72 копеек в день, а волонтерам — до 9 рублей в день. У волонтеров смена — от четырех до восьми часов в день.

Также утверждены расходы на проживание. Например, для VIP-лиц — это до 500 рублей в сутки. Участники спортивных делегаций и иногородние судьи будут проживать в общежитиях, на спортивных базах и в гостиницах. Если это отель, то на проживание участников выделят до 265 рублей в сутки, судей — до 170 рублей.

II Игры стран СНГ пройдут с 5 по 13 августа в 11 городах Беларуси. В связи с мероприятием будет введен безвизовый режим с 1 июля по 31 августа.