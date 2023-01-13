Следственный комитет сообщил, что установлена причастность к экстремистской деятельности политика Андрея Дмитриева.

«Столичными следователями продолжается работа по выявлению организаторов и исполнителей преступлений экстремистской направленности, в том числе массовых беспорядков и уличных погромов на территории Минска, — говорится в сообщении Следственного комитета. — В ходе проведения неотложных следственных действий установлено, что экс-политик Андрей Дмитриев принимал активное участие в уличных беспорядках, проходивших на территории столицы в августе-сентябре 2020 года.

Также установлено, что подозреваемый 599 раз пересекал государственную границу Республики Беларусь, из них 33 – после 2020 года. Следствие полагает, что наличие контактов у Дмитриева с представителями Запада и США, может свидетельствовать о координации его «политической» деятельности из-за рубежа. Имеется информация, что задержанный контактировал с государственным секретариатом США и лично с его бывшей главой Хиллари Клинтон.

В настоящий момент Дмитриев является подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного ст.342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) Уголовного кодекса Республики Беларусь, он задержан».