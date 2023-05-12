В дежурную часть Барановичского ГОВД с заявлением о хищении денежных средств мошенническим путем обратилась 52-летняя местная жительница. Женщина пояснила, что в сентябре 2022 года в социальных сетях познакомилась с мужчиной, который представился ей принцем из Объединенных Арабских Эмиратов.

Подробности рассказали в Брестском областном УВД.

Пара некоторое время переписывалась, женщина начала доверять новому иностранному знакомому. При этом «принц» рассказал, что у него имеются благотворительные фонды и предложил ей поучаствовать в их финансовой поддержке. На что женщина ответила отказом, так как не располагала предложенной суммой денег.

Далее, создавая образ внимательного мужчины, «принц» на этом не остановился и предложил своей возлюбленной купить королевскую карту ОАЭ для дальнейшего проживания в Эмиратах и возможности «пользования благами королевской семьи» и, конечно же, попросил её оплатить, на что женщина согласилась и перевела чуть более 6500 белорусских рублей. Так, за период времени с марта по апрель под различными предлогами – на получение разрешения на перелет его личного самолета, на подарки старейшинам его рода, на возложение его должностных обязанностей на кого-либо во время отсутствия и другое, мужчина просил барановчанку перечислять ему денежные средства, на что доверчивая женщина безоговорочно соглашалась. За два месяца заявительница успела продать дом, а деньги — чуть более 192 000 белорусских рублей, перевела иностранцу, чтобы увидеть мнимого друга у себя на родине.

Когда в очередной раз потерпевшая перевела деньги на счет онлайн-знакомого, тот исчез из соцсети и перестал выходить на связь. После чего женщина поняла, что попала на уловку мошенников и обратилась за помощью к правоохранителям.

Потерпевшая пояснила, что ни разу не разговаривала с иностранным другом по аудио и видео связи.

Следователи возбудили уголовное дело за мошенничество, завладение имуществом либо приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием, в особо крупном размере. Хотя, честно говоря, с обывательской точки зрения ситуация не выглядит однозначной. Ведь «виртуальный принц» у дамы ничего не крал, он ее не шантажировал, не принуждал… Если человек по глупости сожжет свои деньги, выбросит в реку, утопит в канализации, уголовное дело не возбуждается. Разве тут не так?