5 мая произойдет одно из самых редких лунных затмений

В ночь с 5 на 6 мая жители большей части Европы, Африки, Азии и Австралии смогут наблюдать глубокое полутеневое лунное затмение. В Беларуси его можно будет наблюдать не ночью, а вечером.

Полутеневое лунное затмение – это явление, при котором на лунный диск падает только внешняя тень Земли – полутень. Однако, это не полное затмение, которое возможно только тогда, когда Солнце, Земля и Луна находятся на одной линии.

5 мая значительная часть Луны окажется в полутени, поэтому затемнение называется глубоким полутеневым. В середине затемнения поверхность Луны может оказаться темной или коричневой вместо обычного белого цвета.

Продолжительность явления будет составлять 4 часа и 18 минут, с 18:14 до 22:31 по минскому времени. При этом пик затемнения ожидается в 20:22, в это время можно будет увидеть потемнение края Луны невооруженным глазом, а именно — часть лунного диска, которая будет находиться в полутени.

Чтобы подробно наблюдать лунное затмение, необходимо ясное небо, а в больших городах лучше наблюдать его на расстоянии от высотных построек. Следующее глубокое полутеневое затмение произойдет в сентябре 2042 года.

Научных доказательств того, что лунное затмение может как-то особенно влиять на людей, нет. Однако некоторые люди, особенно чувствительные и метеозависимые, могут испытывать различные эмоциональные реакции, такие как возбудимость, нервозность, эйфорию или тревогу и беспокойство.