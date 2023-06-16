Вечером 15 июня 38-летний мужчина, управляя мотоциклом Kawasaki, вблизи дома 4А по улице имени полка Нормандия-Неман не справился с управлением, совершил наезд на бордюр, выехал на разделительную полосу, где мототранспорт несколько раз перевернулся.

Водитель и 45-летняя пассажирка погибли на месте.

«По предварительной информации, накануне трагедии пара на городском пляже употребляла спиртные напитки, а позже в состоянии алкогольного опьянения они уехали, — сообщает пресс-служба Следственного комитета. — О чем неравнодушные граждане сообщили в ГАИ.

Заметив правоохранителей, водитель мотоцикла стал скрываться, но не справился с управлением байка и совершил наезд на бордюр, от чего мотоцикл опрокинулся.

Со слов очевидцев, пассажирка была без шлема.

Ранее водитель мотоцикла более 45 раз привлекался к административной ответственности по линии ГАИ, имел действующие нарушения. Установлено, что в момент трагедии он управлял мотоциклом не прошедшим государственный технический осмотр и не имея договора об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Просим граждан, которые располагают какими-либо сведениями о происшествии, в том числе имеют записи видеорегистратора произошедшей трагедии, обратиться по телефону: 8 (0177) 70-89-50».