400 баллов из возможных: абитуриентка из Мозыря получила максимальный результат на экзаменах

Выпускница Мозырского государственного областного лицея Милена Васько набрала 400 баллов из 400 возможных!

«У выпускницы лицея по 100 баллов на ЦЭ по русскому языку и химии, 100 баллов на ЦТ по биологии и в аттестате у Милены одни 10!!! — сообщает Министерство образования. — Поздравляем Милену и желаем успехов!».

«Такой результат стал возможным благодаря невероятному трудолюбию Милены и высочайшему профессионализму педагогов лицея! — пишет телеграм-канал «Гомельщина официально». — Теперь мечта этой девушки стать врачом точно станет реальностью!»

Максимальный балл на экзаменах получили уже три выпускника.

В этом году рекордсменками стали Полина Дычек из Лиды, Ольга Друшиц из Жабинковского района и Милена Васько из Мозыря. В их аттестатах стоят сплошные десятки, они получили максимальный балл на ЦЭ и смогли сдать ЦТ без единой ошибки.