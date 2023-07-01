400 баллов из 400 возможных: рекорд вступительной кампании

Город Лида Гродненской области, кажется, достоин занесения на республиканскую Доску почета за подготовку школьников к поступлению в вузы.

В прошлом году многие СМИ писали об Анастасии Бильдь из Лиды, которая стала настоящей звездой вступительной кампании. Девушка с отличием окончила среднюю школу и сдала каждое ЦТ на максимально возможный балл.

2023 год. И вновь абитуриентка из Лиды набрала 400 баллов из 400 возможных. Об успехе сообщило в Управлении образования Лидского райисполкома.

Полина Дычек окончила среднюю школу №16 с золотой медалью. Средний балл аттестата выпускницы — 10,0. Полина — обладатель двух стобалльных сертификатов централизованных экзаменов по русскому языку и химии. На централизованном тестировании по биологии также получила наивысший балл.

Таким образом, 400 баллов из 400 возможных. Поздравляем!