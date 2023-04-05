34 года назад умер легендарный футболист Александр Прокопенко. Редкие семейные фото экс-игрока минского “Динамо”

Жизнь футболиста трагически оборвалась 29 марта 1989 года. Прокопенко тогда было всего 35 лет.

Александр Прокопенко был кумиром для тысяч болельщиков, многие приходили на стадион «Динамо» именно, чтобы посмотреть игру Прокопа.

В 1982 году Прокопенко в составе минского «Динамо» стал чемпионом Советского Союза. Последнюю игру команда выиграла в Москве у местного «Спартака».

«Я остался в Москве, а мне затем рассказывали, что в Минске вся платформа утром была забита, команду встречали тысячи болельщиков, — рассказывал «Народной Воле» экс-игрок «Динамо» Юрий Пудышев. — Правда, должны были приехать на одном поезде, а прибыли на другом. И вот история такая — выходит из поезда какая-то старенькая бабулька и кто-то из толпы на нее пальцем тыкнул и заорал: «Про-коп!» Бабульку — на руки, давай качать, потом потянули на Привокзальную площадь. Бабушка там чуть не родила.

Я через два дня приезжаю, в Минске уже вовсю чествования команды начались. В Высшей партийной школе, на заводе… Подарки давали — какие-то стерки, карандаши. Мне, чтобы чаем увлекся, подарили чайник. И премиальных дали по 200 рублей. Подарки подарками, но главное — народ нас любил и уважал.

А Прокоп для людей вообще был как Народный герой. В минском «Динамо» было много великолепных футболистов, но единственный Народный — это Саша Прокопенко. Талант от Бога! Я все время это говорил и говорить буду. Он, когда был трезвый, немного заикался, но стоит ему выпить — все нормально. Добрый и мягкий был человек, никому не мог отказать, когда ему предлагали выпить».

По словам Пудышева, «так Саша и умер — в ресторане, в 1989 году. Выпивал, закусывал — и что-то попало в дыхательное горло. Приятели думали, что сердце, откачивать стали, а нельзя было. Просто надо было перевернуть да по спине дать».

Наталья Прокопенко, жена известного футболиста, и его сын Дмитрий сейчас живут в США, но иногда приезжают в Минск. О дне, когда погиб Александр Прокопенко, его супруга рассказывает так:

«Я тогда приболела, Димка был на каникулах у моих родителей. Вечером выпила таблетки, утром проснулась – мужа дома нет. И телефонный звонок: «Саша умер». Я сразу сестре Софье позвонила, Сашиным родителям… Пошла в «Динамо», затем отправилась в морг 9-й больницы. Помнится, иду и открываю одну дверь, вторую, третью… Лежит Саша. Привезли его вечером, Ольга Савельевна, мама Саши, сразу на колени…

Через три года похоронили и маму Саши, она тоже ушла очень рано – в 65 лет. Чуть позже умер отец и два брата мужа. Так что сейчас все лежат на одном кладбище».

Похоронен Александр Прокопенко на кладбище в деревне Токари Бобруйского района. В этом году ему бы исполнилось 70 лет.

Фото из семейного архива семьи Прокопенко