32 человека обратились в больницу: подробности ДТП под Витебском

Одна женщина до сих пор находится в больнице.

На место происшествия после ДТП в Витебском районе были направлены 6 бригад скорой медицинской помощи.

Как сообщает Минздрав, «из 49 пассажиров автобуса за медпомощью обратились 32 человека из них 7 детей. Для уточнения диагнозов в областную больницу и больницу скорой медпомощи Витебска были доставлены 17 пострадавших.

Из них одна женщина госпитализирована в травматологическое отделение Витебской областной больницы. Ее состояние — средней степени тяжести. После получения медпомощи и консультаций все остальные пассажиры автобуса, не были госпитализированы и продолжили свой путь.

На месте происшествия работали специалисты скорой медицинской помощи, МЧС и сотрудники ГАИ.

Ситуация с ДТП в Витебском районе находилась на личном контроле главы Витебщины Александра Субботина, который выезжал на место происшествия.

Оперативно отреагировали на случившееся местные органы власти, областная организация Белорусского общества Красного Креста, в том числе предоставив туристам питание и воду».