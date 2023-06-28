250 километров за 9 дней: Крестный ход из Жировичей в Минск пройдет с 18 по 26 августа

Такая информация размещена на официальном портале Белорусской православной церкви.

За девять дней паломники пройдут 250 км.

Их маршрут будет пролегать через 4 епархии и 18 храмов. Молитвенное шествие стартует из Свято-Успенского Жировичского монастыря и завершится в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе в день Минской иконы Божией Матери.

Поучаствовать в шествии могут все желающие из Беларуси и зарубежья. Присоединиться к крестному ходу можно на любом отрезке пути.

Маршрут крестного хода такой:

1 день – 18 августа (26 км). аг. Жировичи (Свято-Успенский Жировичский монастырь), Литургия, 09:00 выход – г. Слоним – 18.30 аг. Деревная (Троицкий храм). Ночлег.

2 день – 19 августа (21 км). Преображение Господне. аг. Деревная, Литургия, 07:30 выход – 15:00 д. Молчадь (Петро-Павловская церковь). Ночлег

3 день – 20 августа (26 км). Воскресный день. д. Молчадь, Литургия, 07:30 выход – 16:00 д. Городище (Крестовоздвиженская церковь). Ночлег.

4 день – 21 августа (39 км). д. Городище, Литургия, 05:45 выход – д. Цирин (храм святого Архангела Михаила) – 19:30 аг. Кореличи (Петропавловский храм). Ночлег.

5 день – 22 августа (36 км). аг. Кореличи, Литургия, 06:30 выход – д. Щорсы (Храм Димитрия Солунского) – 19:00 аг. Налибоки (Храм Архангела Михаила). Ночлег.

6 день – 23 августа (26 км). аг. Налибоки, Литургия, 06:30 выход – 17:30 г.п. Ивенец (Свято-Евфросиньевская церковь). Ночлег.

7 день – 24 августа (27 км). г.п. Ивенец, Литургия, 06:30 выход – д. Киевец (Троицкий храм) – 18:00 аг. Раков (церковь Преображения Господня). Ночлег.

8 день – 25 августа (36 км). аг. Раков, Литургия, 06:00 выход – д. Аксаковщина (храм иконы Божией Матери «Отрада и Утешение») – г. Заславль (собор Преображения Господня) – 18:30 аг. Ждановичи (Вознесенская церковь). Ночлег.

9 день – 26 августа (10 км). Минской иконы Божией Матери. аг. Ждановичи (Вознесенская церковь), 6:30 молебен, 07:00 выход – 08:00 Покровский храм г. Минска (пр. Победителей, 82), сбор участников последнего дня – 10:00 г. Минск, Свято-Духов кафедральный собор. Праздничная Литургия.

Памятка для паломников

С собой желательно иметь всё то, что необходимо в многодневном походе с ночлегами в палатках и под открытым небом: кружку, миску, ложку, фляжку (пластиковую бутылку для воды), плащ-накидку, сменные носки, удобную (разношенную обувь), коврик и легкое одеяло или спальник, клеенку, куртку или свитер на случай холодной погоды. Из продуктов можно взять с собой орехи, сухофрукты, сухое галетное печенье, сухари, хлеб.