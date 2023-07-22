22 июля отмечается Всемирный день мозга: 20 интересных фактов

Человеческий мозг представляет собой сложнейший орган, и, несмотря на то, что науке уже известно в общих чертах, как он функционирует, никто всё равно до сих пор не понимает, как именно в нём зарождаются мысли, желания и мечты. Но доподлинно известно одно: именно мозг человека является самым сложным органом из всех, нам известных.

Интересные факты о мозге