22 июля отмечается Всемирный день мозга: 20 интересных фактов

Человеческий мозг представляет собой сложнейший орган, и, несмотря на то, что науке уже известно в общих чертах, как он функционирует, никто всё равно до сих пор не понимает, как именно в нём зарождаются мысли, желания и мечты. Но доподлинно известно одно: именно мозг человека является самым сложным органом из всех, нам известных.
Интересные факты о мозге
- Нервные импульсы перемещаются по расположенным в нём нейронам со скоростью около 440 километров в час.
- Если долго не спать, температура человеческого мозга растёт, и наша способность к мышлению снижается. Поэтому для того, чтобы мыслить трезво и эффективно, необходимо время от времени спать.
- Человеческий мозг продолжает развиваться до достижения примерно 25-летнего возраста.
- В среднем человек использует свой мозг на 90% процентов или чуть больше. Хотя есть расхожий миф, утверждающий про 5-10%, но это всего лишь миф.
- Расположенные в человеческом мозгу тончайшие нити, проводящие нервные импульсы между нейронами, называются аксонами. Их в нашем мозге около 150-160 тысяч километров, то есть их суммарная длина примерно вчетверо превышает длину земного экватора.
- Размеры мозга никак не влияют на уровень интеллекта. К примеру, у Эйнштейна мозг весил чуть более 1200 граммов, что меньше среднего, но он всё равно был гением.
- Мозг человека имеет долговременную и кратковременную память, причём в последней информация удерживается обычно менее, чем полминуты. Поэтому так легко забыть, о чём вы думали пар минут тому назад.
- Размышления и умственный труд «тренируют» человеческий мозг, в результате чего он начинает работать эффективнее.
- Нейроны в мозге человека питаются благодаря глиальным клеткам, которых у нас примерно по триллиону на каждого.
- Мозг не может существовать ни без кислорода, ни без глюкозы.
- Во врем сна человеческий мозг продолжает работать, причём даже более напряжённо, чем во время бодрствования.
- Мозг человека постоянно генерирует количество электричества, достаточное для того, чтобы заставить светиться обычную электрическую лампу.
- Так как у мозга человека нет нервных окончаний, мы не смогли бы почувствовать прикосновения к нему.
- В среднем мозг занимает от 90 до 95% от объёма человеческой черепной коробки.
- У кроманьонцев, первобытных людей, мозг был крупнее, чем у современных людей.
- Содержание жира в мозге человека выше, чем в любом другом органе.
- В нашем мозге находится около 100 миллиардов нейронов.
- В среднем у взрослого человека на мозг приходится около 2% процентов массы тела.
- Спинной мозг человека уступает по массе головному примерно в пятьдесят раз. У кошек и собак они весят примерно одинаково, а у некоторых динозавров вспомогательный мозг весил больше основного.
- Учёные уже давно пытаются определить объёмы памяти человеческого мозга, но они столь велики, что установить их до сих пор не удалось.