“194 минуты штрафа за игру”. В Бобруйске хоккеисты превратились в боксеров на льду (видео)

«Динамо-Шинник» из Бобруйска уступил одноклубникам из Санкт-Петербурга в первом матче серии плей-ин Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) со счетом 3:5.

Надо отметить, что по ходу матча белорусская команда выигрывала 2:0, но затем гости переломили игру.

Матч был очень нервным, во время его произошли сразу две жесткие драки. Первая потасовка случилась во 2-м периоде. В кулачном поединке сошлись лись сразу несколько хоккеистов обеих команд. Игрокам «Шинника» не понравился жесткий силовой прием в отношении партнера, и Даниил Сотишвили с Максимом Глинским бросились в защиту. В итоге сразу четыре хоккеиста были удалены до конца матча.

Еще одна потасовка произошла в самой концовке игры. Вадим Мороз подрался с Елисеем Карповым. Оба также были удалены до конца матча, сообщает пресс-служба ФХБ.

Суммарно за игру обе команды заработали 194 минуты штрафа!

«Повели в счете, потом начали отвечать на провокации, — рассказал после матча главный тренер «Динамо-Шинника» Андрей Михалев. — Нужно было терпеть, но не справились с этим. Вину беру на себя, что не донес до ребят. Хотя во втором периоде говорил, что будут играть жестко».

Ответный матч будет сыгран 5 марта.

Алесь СВЕТЛАНИЧ.