19-летнюю белоруску бойфренд заманил в Индию и «взял в плен»

Полиция индийского штата Гажарат освободила девушку из Беларуси, которая подверглась насилию со стороны местного жителя, с которым она познакомилась по интернету, сообщает издание mid-day.com.

19-летняя белjруска находилась в плену у своего сожителя в Ахмадабаде, штат Гажарат, в арендованной квартире в течение 21 дня. Хотя девушка хотела вернуться на родину в Минск, ее партнер, 38-летний Никундж Махерия сломал ее мобильный телефон, отобрал у нее 2000 долларов и избил ее.

«Девушка уехала из родного Минска, столицы Беларуси, 3 мая и сказала матери, что едет в Москву. Но она прилетела в Нью-Дели, где встретила Махерию. Пара отправилась в Ахмедабад, где они начали жить вместе на съемной квартире», — рассказал источник издания.

Издание сообщает, что пара познакомилась в интернете.

«Поскольку она не говорит ни на одном индийском языке, она была в затруднительном положении. Она попросила своего жестокого партнера разрешить ей использовать свой ноутбук, с помощью которого смогла опубликовать сообщение SOS на форуме, который посещает русскоязычное сообщество. Поскольку она разместила сообщение SOS на русском языке, ее сожитель не смог его перевести», — рассказали журналисты.

В SOS-сообщении говорилось: «Я из Беларуси. Я прилетела сдавать экзамен SAT (стандартизованный тест для приема в высшие учебные заведения в США – Прим.), так как он не принимается в Беларуси и России, и я не смогла получить шенгенскую визу. До этого я познакомилась с молодым человеком, мы хорошо общались и он сказал, что я могу прилететь к нему, сдать экзамены, и вместе мы сможем здесь отдохнуть. Я прилетела, а он сломал мой телефон, забрал все мои деньги (2000 долларов), постоянно пытается отобрать мой ноутбук, бьет меня и доводит до истерики. Перед этим он спрятал мой паспорт. Теперь он не выпускает меня на улицу, и я не могу позвонить в полицию, потому что он сломал мой телефон. Если я кричу и пытаюсь позвать на помощь, он бьет меня и затыкает мне рот».

Она также упомянула свое местонахождение на форуме. Эти данные были переданы полиции Гажарата. Сотрудники правоохранительных органов сразу же отследили местонахождение и вошли в квартиру вместе с русским переводчиком, чтобы легко общаться с девушкой, рассказал официальный представитель полиции.

В полиции утверждают, что девушка выразила желание вернуться в Беларусь. Она уже поговорила с матерью и сотрудниками посольства. У полиции претензий к ней нет.

Представители полиции разместили ее в отеле, ее сопровождают женщины-полицейские. При этом местное издание со ссылкой на собственный источник уточняет, что девушка подверглась сексуальному и физическому насилию.