17-летняя принцесса Испании собирается пройти трехлетнюю военную подготовку

Испанская принцесса Леонор скоро начнет трехлетнюю военную подготовку.

Согласно информации, в мае 17-летняя наследница испанского престола получила степень международного бакалавра в Атлантическом колледже UWC в валлийском графстве Вейл-оф-Гламорган. И сейчас Леонор должна стать военным рекрутом, следуя по стопам своего отца короля Филипе, а также своего деда Хуана Карлоса, которые прошли военную подготовку в каждом из трех видов Вооруженных сил страны.

Ее обучение будет проходить в Общей военной академии в Сарагосе, затем она отправится в военно-морское училище, будет плавать на учебном корабле, и закончит учебу в воздушной академии.

Принцесса, которой в октябре исполнится 18 лет, заявила о своем энтузиазме по поводу того, что скоро станет кадетом.

Она сказала: «Я только что закончила среднюю школу и собираюсь начать новый этап с периодом военной подготовки. Я счастлива, потому что знаю, насколько испанцы ценят наши Вооруженные силы. Это важный момент в моей жизни, и я очень взволнована и полна решимости продолжать учиться и прикладывать все усилия».

Отмечается, что министр обороны Испании Маргарита Роблес подтвердила следующий шаг принцессы Леонор Астурийской незадолго до выпуска девушки в мае. Выступая в марте, Роблес подтвердила: «Со временем главнокомандующим Вооруженными силами будет женщина, и в последние годы мы прилагаем очень важные усилия для включения женщин в ВС».

В сентябре прошлого года испанский дворец объявил, что принцесса Леонор поступит в университет для изучения права, как только ее трехлетняя военная подготовка завершится в 2026 году. Хотя выбор университета Леонор неизвестен, академическое образование принцессы уже имеет сходство с образованием ее отца, короля Филипе.

У короля Испании две дочери. Леонор — старшая. Есть еще младшая дочь — инфанта София.