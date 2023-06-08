150 потерпевших: задержали подозреваемую в мошенничествах почти на миллион долларов

Сыщики Центрального РУВД столицы задержали 32-летнюю жительницу Островца по подозрению в многочисленных мошенничествах.

«Установлено, что фигурантка просила своих знакомых оформлять на себя кредиты и передавать ей деньги якобы для покупки автомобиля, — сообщает столичная милиция. — Она обещала не только сама гасить задолженность, но и выплатить вознаграждение в 10% от суммы, полученной после продажи машины. На самом деле женщина изначально не могла и не собиралась выполнять обязательства.

Потерпевшие рассказали, что непосредственно после получения займа аферистка вносила небольшие суммы, однако позже из банков поступали уведомления о задолженности, а сама она исчезала.

В настоящий момент известно о более чем 150 потерпевших. По предварительным оценкам, за три года задержанная завладела около 800 тысячами долларов. Часть средств, полученных от очередных обманутых знакомых, она использовала для погашения старых кредитов, остальное тратила на личные нужды».