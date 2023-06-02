15 лет назад идея с треском провалилась, а сейчас пришлась ко двору

Экс-главред «Экономической газеты» Леонид Фридкин расставил точки над «і» в изменениях, которые власти готовят предпринимателям.

У белорусского бизнеса впереди новые приключения, пишет Леонид Фридкин. Их обеспечат очередные изменения законодательства, проект которых появился недавно в открытом доступе. Особенно крутой квест ждет «ипэшников». Перед ними, как и 15 лет назад, маячит перевод в статус юридических лиц. Но это не единственная новинка нового этапа отношений бизнеса и государства.

Изменения в гражданский, налоговый, бюджетный и «культурный» кодексы, КоАП и ПИКоАП, законы «О занятости», «О защите прав потребителей», «О поддержке малого и среднего предпринимательства» подгоняют многие вопросы терминологии и регулирования предпринимательской деятельности под новые государственные приоритеты.

Основное определение в новой редакции статьи 1 ГК не изменилось. Предпринимательской по-прежнему признается самостоятельная деятельность юридических и физических лиц, осуществляемая ими в гражданском обороте от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность и направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи вещей, произведенных, переработанных или приобретенных указанными лицами для продажи, а также от выполнения работ или оказания услуг, если эти работы или услуги предназначаются для реализации другим лицам и не используются для собственного потребления.

Существенно меняется список деятельности, не признающейся предпринимательской. Это деятельность адвокатов, нотариусов, третейских судей и медиаторов, деятельность, осуществляемая в рамках временных научных коллективов и временных коллективов культурных мероприятий, инвестиции в ценные бумаги, депозиты, онлайн-займы, игра на Форексе, продажа личного имущества, и сдача в аренду собственной недвижимости, кроме краткосрочной аренды (до 15 дней). Из списка исчезнут производство и переработка сельхозпродукции личных подсобных хозяйств, а также множество работ и услуг, в основном бытовых, которые в начале года были зачислены в перечень видов деятельности, облагаемых налогом на профессиональный доход, утвержденный постановлению Совмина N 851. Выпал из списка даже майнинг криптовалют. Но ему-то, вероятно, ничего не грозит – по декрету № 8 такая деятельность тоже не считается предпринимательской.

Агроэкотуризм, самостоятельная профессиональная и ремесленная деятельность теперь будут считаться индивидуальной предпринимательской деятельностью. Таковая, по-видимому отличается от просто предпринимательской отсутствием госрегистрации. Так, агроэкотуризмом можно заниматься после вынесения решения райисполкома, а остальным – уведомив налоговый орган о применении этих особых режимов налогообложения. При этом совмещать работу на этих режимах и агроэкотуризм не разрешается.

Перечень видов деятельности, разрешенных для осуществления в качестве самостоятельной профессиональной деятельности, будет определяться Советом Министров РБ. Вероятно, он совпадет с помянутым постановлением № 851.

При занятии индивидуальной предпринимательской деятельностью гражданин вправе осуществлять один или несколько видов деятельности, считающихся самостоятельной профессиональной, ремесленной или агроэкотуризмом.

Вообще-то прибыль целью предпринимательской деятельностью не является. На самом деле это всего лишь расчетный бухгалтерский показатель, размер которого часто зависит от учетных манипуляций с доходами-расходами. В большинстве стран это давно усвоили и присмотрели другие приоритеты. Но белорусам они не подходят. Рыночной капитализации у оставшихся в республике компаний нет и не предвидится. Созданием ценности для собственников в долгосрочной перспективе никто не озабочен: государству оно ни к чему, а частникам развернуться негде. Насчет общественного блага лучше не заикаться – мало ли где оно в белорусской экономической модели закопано.

С чисто экономической точки зрения определение предпринимательской деятельности и перечень не признаваемых таковой занятий явно противоречат друг другу. Скажем, операции с ценными бумагами, игра на Форексе и аренда недвижимости тоже осуществляются вполне самостоятельно, от своего имени, на свой риск и ответственность. Их цель – тоже получение дохода от использования своего имущества, причем зачастую вполне систематического. И предпринимательская сущность этих доходов не исчезнет только потому, что их иначе облагают налогами.

Попытки разграничения выглядят более чем странно. Например, если вы 10 лет подряд сдаете квартиру на длительный срок – это не предпринимательская деятельность. Но ежели в течение года сдаете такую же квартиру «на сутки» – уже предпринимательская. Позавчера 3/4 бытовых услуг признавались предпринимательской деятельностью, вчера они единым росчерком переведены в разряд деятельности физлиц, облагаемой налогом на профессиональный доход, завтра другим росчерком они получат статус «самостоятельной профессиональной деятельности». На послезавтра лучше не загадывать.

Для сравнения

Предпринимательством является самостоятельная, инициативная деятельность граждан, кандасов (этнических казахов, репатриировавшихся из других стран – прим. ЛФ) и юридических лиц, направленная на получение чистого дохода путем использования имущества, производства, продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг, основанная на праве частной собственности (частное предпринимательство) либо на праве хозяйственного ведения или оперативного управления государственного предприятия (государственное предпринимательство). Предпринимательская деятельность осуществляется от имени, за риск и под имущественную ответственность предпринимателя.

(п.1 ст. 2 Предпринимательского кодекса Казахстана)

В довершение путницы деятельность ИП тоже будет считаться индивидуальной предпринимательской. Но им позволят заниматься только теми видами деятельности, которые будут включены в перечень, утверждаемый Совмином. Те, чьих занятий в перечне не окажется, смогут поработать до конца 2025 года. Организация и проведение культурно-зрелищных мероприятий продержится только до 1 июля 2023 г. – если успеют принять проект, в котором есть поправка и в Кодекс о культуре. Новых «ипэшников» после принятия проекта (предположительно уже в текущем году) будут регистрировать только по видам деятельности, попавшим в новый перечень Совмина.

Впредь ИП будет позволено привлекать не более трех физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам. Причем предметом этих договоров может быть лишь выполнение работ, оказание услуг, создание объектов интеллектуальной собственности. До сих пор указ № 285 тоже разрешает иметь 3-х работников, но предмет договоров с ними не ограничивался. Так что после принятия закона появится множество официальных разъяснений и юридических фантазий на тему предмета подобных договоров.

Старая новинка с прежней начинкой

Переформатирование предпринимательской деятельности вполне логично дополняется в законопроекте механизмом перевода в статус юридических лиц ИП – прежде всего тех, чьи занятия не попадут в перечень. По сути, это возвращение к идее 15-летней давности, которая тогда с треском провалилась.

Помнится, когда-то власти уже пытались вынудить «ипэшников» стать юрлицами.

«Пора бизнесу развиваться по цивилизованному пути, укрупняться и вылезать из коротких и маленьких штанишек. – заявлял 15 лет назад замминистра экономики Андрей Тур. – Речь идет не об уничтожении ИП (как класса), а об объективном процессе обобществления и укрупнения капитала».

Для столь благой цели в качестве «кнута» указом № 222 запретили привлекать наемных работников, кроме близких родственников. А «пряником» должен был стать указ от 28.06.2007 № 302 с особыми условиями создания частных унитарных предприятий.

Однако в назначенный срок большинство «ипэшников» так ЧУПами и не стали. Срок перерегистрации пришлось продлить, но предприниматели и его просаботировали. В итоге все сделали вид, что ничего и не было. Об указе № 302 просто забыли. Немного позднее «ипэшникам» вернули право иметь 3-х наемных работников, а с появлением декрета № 7 поблажек стало еще больше. Но век всякого «нэпа» недолог.

С обобществлением и укрупнением капитала явно не задалось. Если в конце 2007 г. в республике насчитывалось около 212,6 тысячи ИП, то к началу 2023-го – уже 274,3 тысячи. Но тут непомерно расплодившихся «ипэшников» настиг сюрприз. В новом году власти запретили им применять УСН, увеличили общую ставку подоходного налога с 16 до 20%, а ставки единого налога по отдельным видам деятельности – в 1,5 -3 раза. На сей раз для объяснения очередной перетасовки правил, не потребовалось забираться в дебри политэкономии.

«Главная цель – устранение недобросовестной конкуренции субъектов хозяйствования, которая складывалась в силу преимуществ отдельных режимов налогообложения, сведение к минимуму схем налоговой оптимизации, применяемой в том числе для выведения из оборота наличных денежных средств» – объяснил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко.

То есть, отдельные режимы вместе с преимуществами государство само же создало, разочаровалось в них и само же теперь и отменяет. Но даже столь веский фискальный аргумент пока не очень помогает. За 3 месяца текущего года поголовье «ипэшников» сократилось всего на 1,8% до 258 тысяч.

Надо полагать, с появлением перечня разрешенных видов деятельности, чистка предпринимательских рядов пойдет живее.

Тем ИП, кто еще захочет заниматься бизнесом законопроект дает право создать «коммерческую организацию, учреждаемую одним лицом, в порядке согласно приложению». Организационно-правовая форма такого юрлица не уточняется. Впрочем, действующее законодательство позволяет одному учредителю создавать не только УП, но и любые другие компании – ООО, ОДО и даже ЗАО или ОАО (хотя вряд ли кому-то нужны дополнительные хлопоты по выпуску ценных бумаг).

В приложении к законопроекту, как и некогда в указе № 302, излагаются особенности передачи ИП учреждаемому ими юрлицу имущества, используемого в предпринимательской деятельности, формирования уставного фонда, перерегистрации накладных и кассовых аппаратов, использования лицензий, увольнения или перевода сотрудников, расчетов с бюджетом и ФСЗН, передачи на ЧУП прав по аренде, а также обязательств ИП, в том числе по кредитам, использованию жилья под офисы.

В частности, не потребуется оценка неденежного вклада в уставный фонд, не будет взиматься госпошлина за госрегистрацию коммерческой организации и переоформление разных правоустанавливающих документов. Разрешается местонахождение фирмы в доме или квартире учредителя-ИП, с уплатой «коммуналки» по тарифам для населения. Права и обязанности ИП, в т.ч. обязательства по налогам и ФСЗН, унифицированные контрольные знаки, коды маркировки, накладные, а также права на доменное имя, переводятся на создаваемую компанию. Безвозмездно полученные от ИП имущество и деньги не будут считаться в коммерческой организации внереализационным доходом и не лишат ее права применения УСН. В свою очередь, у ИП такая передача не признается реализацией для целей налогообложения. Также определен порядок включения в затраты для исчисления налога на прибыль расходов, понесенных ИП до перерегистрации, включения в валовую выручку для УСН или в облагаемый оборот для исчисления НДС отгруженных ИП товаров, работ и услуг, а «входного» НДС – к вычету.

С иными налоговыми последствиями этого процесса законодатели еще не определились. Поэтому в проекте лишь оговаривается, что особенности правового регулирования вопросов налогообложения отношений, связанным с созданием ИП коммерческой организации, учреждаемой одним лицом могут определяться иными законами, которые в этой части имеют большую юридическую силу по отношению к Налоговому кодексу (ч.1 п.8 ст. 3 НК). Такая неопределенность несколько увеличивает риски смены статуса. Но нашим людям не привыкать блуждать в потемках правового поля.

В определения изготовителя и продавца в закон «О защите прав потребителей» добавлены физлица, осуществляющее изготовление (производство) товаров в рамках самостоятельной профессиональной деятельности. Так что плательщикам НПД придется нести установленные этим законом обязанности, в том числе предоставлять потребителю информацию о наименовании, цене товара (работы, услуги), об условиях хранения товара (результата работы), пользования товаром (результатом работы, услугой), если они отличаются от обычных условий хранения товаров (результатов работ), пользования товарами (результатами работ, услугами) либо требуют специальных условий хранения, пользования, о реализации товара (выполнении работы, оказании услуги) без документов, подтверждающих их качество и безопасность, если товар (выполняемая работа, оказываемая услуга) не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Размер имеет измерение

Ряд важных изменений появится в законе «О поддержке малого и среднего предпринимательства».

Прежде всего, согласно проекту к субъектам малого предпринимательства будут относиться физлица, осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность, а также малые организации, т.е. те, в которых средняя численность работников за календарный год составляет до 100 человек включительно. Микроорганизации в новой редакции ст. 3 закона не упоминаются. Их определение останется только в указе № 255.

Между тем, бизнес-союзы давно пытались втолковать чиновникам, что показатель «численность работников» отражает только потенциальные возможности субъекта с точки зрения качества организации менеджмента, в то время как их реализацию, значимость и конкурентоспособность предприятия отражает объем годового оборота. Поэтому, помимо численности, нужно учитывать другие показатели и факторы. Казалось бы, эти объяснения вот-вот учтут. Помнится, уточнение критериев отнесения к субъектам МСП с учетом передового международного опыта было запланировано в Государственной программе «Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь» на 2021 – 2025 годы. Но до решения этой не шибко сложной задачки у начальства руки так и не дошли. Хотя списывать решение можно буквально отовсюду.

Например.

В России к субъектам малого предпринимательства относятся фирмы, где работает от 16 до 100 человек, а годовой доход не превышает 800 миллионов российских рублей, к микропредприятиям – до 15 человек и 120 миллионов, средним – с численностью персонала от 101 до 250 человек и годовым доходом до 2 миллиардов . Кроме того, не признаются субъектами малого предпринимательства компании, в которых более 25% уставного капитала принадлежит государству, субъектам федерации, муниципальным образованиям, общественным объединениям, религиозным конфессиям, благотворительным обществам или где более 49% долей (акций) принадлежит фирмам, не соответствуют признакам МСБ.

Интересно, что недавно Центробанк РФ призвал пересмотреть критерии отнесения компаний к сегменту МСП, заявив, что ряд организаций «имеет несоразмерный для МСП масштаб бизнеса, значительное количество компаний входит в периметр крупных промышленных групп, застройщиков жилья и банков. Такое определение МСП приводит искажению показателей этого сегмента экономики, снижению эффективности распределения господдержки, рискам регулятивного арбитража».

В Казахстане субъектами малого предпринимательства являются ИП и юрлица со среднегодовой численностью не более 100 работников и среднегодовым доходом не свыше 300 тысяч месячного расчетного показателя (≈2,268 тысячи долларов), на начало года, а субъектами микропредпринимательства – компании с численностью не более 15 человек или среднегодовым доходом не свыше 30 тысяч МРП (≈226,8 тысячи долларов), на 1 января соответствующего финансового года. При этом для целей господдержки и применения иных норм законодательства не считаются субъектами МСП компании, осуществляющие некоторые виды деятельности (в т.ч. производство и (или) оптовую реализацию подакцизной продукции, банковская и страховая деятельность, профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг, лотереи, игорный бизнес, аудит, майнинг и др.).

Во многих странах статус малого предприятия определяется по численности, обороту, а иногда еще и по стоимости активов и видам деятельности.

Так, в Великобритании малыми считаются компании с оборотом не более 2,3 миллиона фунтов, имеющие активы стоимостью не более 1,5 млн. и не более 50 работников, в т.ч. «мельчайшими» – от 1 до 25 человек и мелкими – от 25 до 99. Но в обрабатывающей промышленности малыми считаются фирмы с занятостью ниже 200 человек, а в торговле – с годовым оборотом менее 400 тысяч фунтов.

В Германии к малому бизнесу относят компании с численность персонала до 50 человек и максимальным годовым оборотом 10 миллионов евро, а к «мельчайшим» – с численностью персонала до 10 человек и оборотом менее 2 миллионов евро.

В Китае к малым относятся предприятия, чьи доходы не превышают 5 миллионов юаней, численность персонала не превышает 300 человек, а суммарный объем активов —менее 50 миллионов юаней, к микропредприятиям – с числом занятых 10–20 человек и доходами менее 1 миллиона юаней.

Когда-то в Беларуси численность работников субъектов МСП тоже дифференцировалась по отраслям. Но это деление давно отменили. А предельные значения выручки государство устанавливает лишь для субъектов малого предпринимательства, обратившихся за оказанием господдержки. Например, на текущий год для ИП предельная выручка составляет 525 тысяч рублей, микроорганизаций – 3843 тысячи, малых организаций – 14,5 миллиона, а для субъектов среднего предпринимательства Оршанского района Витебской области – 28,1 миллиона рублей.

Кроме того, указ № 255 не допускает господдержку субъектов МСП, осуществляющих некоторые виды деятельности, а также юрлиц с долей более 49%, принадлежащей государству, иностранным компаниям и гражданам, общественным объединениям (за исключением общественных объединений инвалидов), союзов (ассоциаций), фондов, юрлиц, не являющихся субъектами малого предпринимательства (за исключением субъектов инфраструктуры МСП).

В законе будет регламентироваться порядок финансирования господдержки МСП через Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей, областные и Минским городской исполкомы, ОАО «Банк развития и банки. В закон переносится большинство норм Указа от 18.03.1998 N 136, регламентирующих деятельность Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей. Однако, если ранее порядок и условия предоставления господдержки устанавливались в ст. 11 закона, то теперь они будут определяться Совмином.

О самых маленьких авторы законопроекта вспомнили по другому поводу, добавив, что «коммерческие организации со средней численностью работников за календарный год до 15 человек включительно, как правило, являются респондентами выборочных и (или) комбинированных государственных статистических наблюдений». По сути тут ничего не меняется. Сейчас отчет 1-мп (микро) представляют микроорганизации выборочно по перечню, формируемому Белстатом (например, за 2022 год в нем числится 21 тысяча таких компаний), а сплошной метод наблюдения применяется один раз в 5 лет. Кроме того, микроорганизации обязаны подавать и другую статотчетность (например, об объеме платных услуг).

Сведения о физических и юридических лицах, соответствующих критериям отнесения к субъектам МСП будут вносится в специальный реестр. Эту электронную базу данных РБ будет формировать и вести МНС. Не совсем понятно, зачем понадобилось дублировать данные о юрлицах и ИП, которые и так имеются у налоговых органов. Но если такие реестры имеются в РФ и Казахстане, почему бы и нам такой не завести.

К тому же у реестра будут три важные функции. Во-первых, только включенные в него субъекты МСП смогут претендовать на господдержку. Во-вторых, включенные в реестр юрлица, в котором работает до 50 человек, приравниваются по размеру штрафов к индивидуальным предпринимателям. Если за какое-либо нарушение санкции к ИП не применяются, то штраф для этих компаний уменьшается вдвое, а минимальный и максимальный размеры штрафов для них также будут таким же, как и для ИП. Учитывая разницу в размере штрафов, это весьма существенная поблажка.

В-третьих, к деятельности коммерческих организаций с численностью до 50 человек, включенных в реестр, устанавливаются требования, нормы и правила осуществления предпринимательской деятельности не менее благоприятные, чем действующие на момент принятия закона в отношении ИП и/или микроорганизаций. Эта норма не касается вопросов статотчетности, налогов и государственного социального страхования. Но можно надеяться, что сохранятся преференции по обращению с отходами, пожарным, санитарным и экологическим требованиям, предусмотренные декретом № 7 именно для микроорганизаций.

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Малый бизнес занимает довольно скромное место в экономике Беларуси – если сравнивать со ЕС или с азиатскими странми, в том числе с Китаем. Но его роль не исчерпывается долей в ВВП, инвестициях, занятости и налогах. На субъектах МСП, благодаря особенностям их функционирования и налогообложения, держатся многие схемы снабжения и сбыта, расчетов, привлечения и вывода активов и капитала. Именно такие функции малого бизнеса власти сейчас так стараются ограничить. Однако издержки этих действий для общества могут существенно превысить ожидаемые доходы бюджета.

…В войне против капитала движения вперед остановить нельзя, и о том, чтобы мы отказались от дальнейшей экспроприации капитала, не может быть и речи. Речь идет об изменении центра тяжести нашей экономической и политической работы.

…Богатые и жулики, это две стороны одной медали, это два главные разряда паразитов, вскормленных капитализмом, это — главные враги социализма, этих врагов надо взять под особый надзор всего населения, с ними надо расправляться, при малейшем нарушении ими правил и законов социалистического общества, беспощадно. (В.И. Ленин)