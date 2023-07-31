137 лет на всех: в Гомеле вынесли приговор финансистам и администраторам крупнейшего наркомаркета

В Гомеле вынесли приговор 11 фигурантам, причастным к деятельности крупнейшего наркомаркета Беларуси.

Уголовное дело рассмотрел суд Советского района Гомеля. Среди обвиняемых четыре девушки. Большинство из Могилевской области, остальные – жители Гомеля, Витебска, Минска и Минского района. Самому молодому – 23 года, самому старшему – 38 лет, пишет «Гомельская правда».

Еще два года назад сообщалось о том, что сотрудники главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД совместно с коллегами из региональных подразделений вышли на след хорошо управляемого преступного сообщества, организовавшего в Беларуси крупнейший интернет-магазин по поставке и сбыту наркотиков, психотропов. Его деятельностью было охвачено 70% внутреннего наркорынка, работа велась на ряд стран.

Интернет-магазин по продаже наркотиков словно предприятие с множеством подструктур. Основная – финансовая система, которая проходит через все звенья. Уничтожив ее, уничтожишь всю торговую сеть. Именно одну из таких финструктур наркомагазина ликвидировали оперативники. Задержания проходили синхронно в разных городах Беларуси.

Интернет-площадка имела разветвленную структуру с большим количеством участников. Они разделены жесткой иерархией, у каждого свои функции, личные связи – скорее исключения. С одной стороны, это для удобства управления, с другой – для конспирации и минимизации риска быть задержанными.

Суд Советского района Гомеля признал 11 фигурантов виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 10 лет 6 месяцев до 16 лет со штрафами в размере от 100 до 300 базовых величин каждому (от 3700 до 11 100 рублей), рассказали в пресс-службе областного суда.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.

Еще до начала оглашения приговора в суде Советского района Гомеля 11 обвиняемых улыбались, переглядываясь с пришедшими родственниками. Где-то даже раздавались смешки. Правда, от камер половина все же прятала лица. После первых озвученных сроков остались только обреченные взгляды и тишина. Некоторые девушки ободряюще обнимали друг друга и украдкой утирали слезы, пишет SB.by.

Обвиняемые напрямую не сбывали наркотики, но являлись одним из основных звеньев преступной цепи, рассказала государственный обвинитель – старший прокурор отдела прокуратуры Гомельской области Жанна Дударева:

– Они выводили денежные средства и криптовалютные активы, вырученные от продажи наркотиков на конспиративные счета, оформленные на подставных лиц, и обеспечивали зарплатой участников преступной группировки. Ежедневно обналичивали в банкоматах десятки тысяч рублей, обменивали на иностранную валюту и переводили в криптовалюту, чтобы запутать следы движения финансовых активов. А администраторы интернет-магазинов в чатах вели общение с наркопотребителями, проводили рекламные розыгрыши, где призом становились наркотики или скидки на их приобретение, а также собирали информацию о конкурентах для выработки ценовой политики.

Руководитель финансистов из числа обвиняемых помощников находил в своем кругу общения. Некоторые состояли в родственных отношениях. На одной скамье подсудимых оказались двоюродные братья и родные сестры. По словам руководителя, незадолго до их задержания магазин зарабатывал около 60 тысяч долларов в неделю, исходя из сумм операций, которые проходили непосредственно через его группу.