12-летнюю школьницу признали одной из самых умных в мире

Школьница из Манчестера Анвита Патил стала членом организации Mensa — крупнейшего в мире общества для людей с самым развитым в мире интеллектом.

Об этом сообщает Mirror.

Чтобы вступить в Mensa, Патил должна была сдать тест на IQ лучше, чем 98% населения. Первая часть экзамена оценивала латеральное мышление и лингвистические способности, а вторая — зрительное и пространственное восприятие.

Патил получила максимально возможный результат в своей возрастной категории — 162 балла.

Таким образом, девочка превзошла даже таких ученых, как Альберт Эйнштейн и Стивен Хокинг (они набрали по 160 баллов). Также результат школьницы оказался близок к уровню IQ основателя Microsoft Билла Гейтса. Он набрал 170 баллов.