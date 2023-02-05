100-летие Леонида Щемелева – это праздник искусства

Не будет преувеличением сказать, что в культуре нынешний февраль пройдет под именем народного художника Леонида Дмитриевича ЩЕМЕЛЕВА, который родился 5 февраля 1923 года, и столетие которого в этом месяце будет праздноваться на трех главных выставочных площадках Минска.

Первая экспозиция открылась вчера в именной галерее Леонида Щемелева.

9 февраля масштабная выставка его произведений будет представлена в Национальном художественном музее.

23 февраля во Дворце искусства начнет работать выставка-посвящение Л.Д.Щемелеву, принять участие в которой приглашаются все белорусские художники с картинами, созданными за последние пять лет.

В Витебске, на родине художника, сейчас проходит пленэр его имени. А к концу года Союзом белорусских художников в честь белорусского живописца планируется провести конкурс детского рисунка.

Вот такой, можно сказать, изобразительный марафон. Не каждый художник, даже имея звание «народный», его удостаивается. Но Леонид Щемелев – слишком яркая и масштабная фигура для национального изобразительного искусства второй половины XX века, чтобы ограничиться одним юбилейным вернисажем.

Его творческое наследие огромно количественно, а главное, оно уникально по живописной палитре и высокой художественности. Как все большие мастера, Щемелев создал собственную реальность, собственную Беларусь, где зимы переливаются такими алмазными гранями, что дарят ощущение могучего простора и огромного счастья. Где небо такой пронзительной синевы, что щемит сердце от любви и благодарности ко всему земному. Где женщины добры и великодушны, а мужчины – благородны и мужественны.

Искусствоведы называют Щемелева мастером тематического пейзажа, а зрители, что называется простые люди, всегда просто валом валят на его выставки, потому что картины художника трогают душу и радуют глаз. Сам Леонид Дмитриевич любил слово «восторг» и уже зрелым мастером, пройдя все пороги и метания на творческом пути, проповедовал его, как свое художественное кредо. Кстати, поклонники его творчества всегда старались приходить в его мастерскую с цветами. Они знали, что букеты вскоре появятся на холсте, они можно, сказать, будут увековечены и таким образом их визиты, возможно, останутся у художника в памяти. Что говорить, все мы безотчетно боремся за внимание к себе, а так талантливо и элегантно подчеркнуть уважение к собеседнику мог только гений.

Таким и был наш старший современник, наш великий и любимый белорусский художник Леонид Дмитриевич Щемелев.

Он прожил 97 лет.

Его произведения переживут века.

Елена МОЛОЧКО.