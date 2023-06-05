10 тысяч пуль: у гражданина Литвы при въезде в Беларусь изъяли боеприпасы

Об этом сообщает Пограничный комитет.

Инцидент произошел в пункте пропуска Лоша на белорусско-литовской границе 2 июня.

«На въезд в нашу страну прибыл 26-летний гражданин Литвы, — говорится в сообщении. — В двух специально оборудованных тайниках его авто пограничники обнаружили боеприпасы к огнестрельному оружию: 10.000 пуль марки «Lapua», а также 2.525 гильз марки «Lapua Magnum». Они изъяты для проведения экспертизы.

По данному факту проводится проверка.

За незаконные действия в отношении боеприпасов и их перемещение через границу максимальная ответственность предусматривает лишение свободы до семи лет».