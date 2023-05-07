10 продуктов, которые лучше с утра не есть

Определенные продукты не стоит употреблять натощак утром, если вы хотите быть здоровыми и предотвратить развитие некоторых заболеваний. Ведь от того, как человек начинает свой день и что он ест, во многом зависит его самочувствие, а также настроение. Что нельзя есть с утра, если вы хотите правильно питаться?

Белый хлеб

Очень распространенным блюдом на завтрак можно назвать тост. Однако практически вся его пищевая ценность исчезает после того, как на него намазать сладкое варенье или джем. Поэтому утром лучше замените привычный тост из белого хлеба на мультизерновой кусочек с нежирным маслом, сыром и авокадо.

Сухой завтрак

Часто люди выбирают на завтрак именно хлопья. Их не нужно готовить, поэтому процесс потребления пищи не занимает много времени. Однако зерновые культуры для сухих завтраков проходят длительную обработку, а потому содержат небольшое количество цельного зерна, а вот сахара и других вредных добавок там достаточно много. Ежедневное употребление хлопьев может привести к диабету, ожирению и сердечным заболеваниям.

Кофе

Если вы пьете кофе натощак, он может только навредить вашему здоровью. Не можете отказаться от этого напитка? Чтобы желудок не был пустым, обязательно съешьте еще что-нибудь.

Ароматизированные йогурты

Производители добавляют в эти продукты большое количество усилителей вкуса и аромата, а также подсластителей и сахара. Конечно, такой состав совсем неполезен для вашего здоровья, поэтому лучше замените ароматизированные йогурты обычным греческим без сахара и добавьте к нему небольшое количество ягод.

Кекс

Такой выбор никак нельзя назвать лучше обычного пирожного. Кексы обычно изготовляют c растительным маслом и большим количеством сахара. А еще десерт любят посыпать шоколадной стружкой или сахарной пудрой. Если вы не хотите навредить своему здоровью, лучше отказаться от такого завтрака.

Блинчики

Еще один очень популярный вариант завтрака, который нельзя назвать полезным. Несмотря на то, что в блинчиках много белка, в их состав также входит рафинированная мука, которая, по словам исследователей, может способствовать развитию ожирения и диабета.

Смузи

Многие вносят этот напиток в список полезных, а потому часто готовят его утром. Но для завтрака это не самый лучший вариант из-за большого количества сахара. Поэтому уровень сахара в крови может значительно возрастать.

Батончик из мюсли

Такие вкусности кажутся полезными, но только на первый взгляд. На самом деле в их составе всего 1-3 г клетчатки, а вот сахара — очень большое количество. И это делает их нехорошим выбором для завтрака. Кроме этого, нутрициологи отмечают — ежедневное потребление батончиков из мюсли натощак может вызвать воспаление в организме.

Фруктовые соки из упаковки

В магазинных напитках очень мало сока, а вот сахара в их составе достаточно. Поэтому они могут вызвать ожирение, диабет, разнообразные хронические заболевания.

Пончики

Эти вкусности любят за их неповторимый вкус. Однако следует понимать, что в одном пончике около 400-500 калорий, а также примерно 30 г рафинированного сахара. Если употреблять их натощак, это может спровоцировать резкий скачок уровня глюкозы, что станет причиной сонливости в дневное время.