10 лет колонии для Романа Протасевича — такой срок запросил прокурор

Сегодня в суде гособвинитель запросил 20 лет колонии для Степана Путило основателя одного из Telegram-каналов, признанного в Беларуси террористической организацией. А еще штраф в размере 1000 базовых величин

Яну Рудику — 19 лет лишения свободы и штраф в размере 1000 базовых величин.

Прокурор попросила суд назначить Роману Протасевичу 10 лет колонии усиленного режима. Ему зачтут в срок отбывания наказания домашний арест.

Протасевича предложили взять под стражу в зале суда.

«Морально и психологически я уже, наверное, готов к любому исходу. От меня ничего не зависит…», — сказал накануне Роман Протасевич, комментируя возможность на долгие годы оказаться за решеткой.

Напомним, что Роман Протасевич пошел на сотрудничество со следствием.

Судебные слушания начались по делу в феврале этого года. Обвиняемые – Степан Путило, Роман Протасевич и Ян Рудик. Рудик и Путило находятся за границей. Часть дела рассматривали за закрытыми дверями.

В марте был объявлен перерыв из-за болезни Протасевича, затем суд возобновился.

Всем обвиняемым предъявлено обвинение по более чем 10 статьям Уголовного кодекса. Кроме этого, Генпрокуратурой Беларуси в интересах государства заявлен иск в размере более 30 миллионов рублей (10 миллионов долларов).

Протасевича задержали в мае 2021 года после приземления в Минске из-за ложного сообщения о минировании летевшего в Вильнюс самолета компании Ryanair, на борту которого он находился. Протасевич заключил досудебное соглашение со следствием, сначала содержался в СИЗО в Минске, а затем был переведен под домашний арест. В генпрокуратуре ранее отмечали, что Протасевич выполнил условия досудебного соглашения о сотрудничестве в полном объеме.